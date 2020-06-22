Justin Bieber'dan cinsel taciz iddiasına kanıtlı yanıt

Sözü edilen tarihlerde o zamanki kız arkadaşı şarkıcı Selena Gomez'le birlikte olduğunu söyleyen Bieber, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bu hikayede doğru bir taraf yok. Her cinsel taciz iddiası çok ciddiye alınmalı, bu nedenle yanıt vermem gerekiyor. Hikayenin gerçek olması mümkün değil. Twitter ve yetkililerle hukuki yollara başvurmak için görüşüyorum."