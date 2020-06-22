Justin Bieber'dan cinsel taciz iddiasına kanıtlı yanıt

22.06.2020 - 13:50
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, önceki gün Daniella adlı bir kullanıcının sosyal medya üzerinden kendisi hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunmasının ardından harekete geçti. Bieber'la 21 yaşındayken tanıştığını belirten Twitter kullanıcısı, şarkıcının 9 Mart 2014'te Teksas eyaletinin Austin kentinde South by Southwest Festivali kapsamına verdiği konserden sonra onu ve arkadaşlarını Four Seasons Oteli'ne çağırdığını, daha sonra oteldeki bir odada kendisini taciz ettiğini yazmıştı.
Bieber’ın kendisini yatağa davet ettiğini ve öpmek istediğini yazan Daniella, şarkıcının kendisine öpüşme teklifine olumlu karşılık verdiğini, ancak cinsel açıdan daha fazla ileri gitmekten kaçındığını belirtmişti. Daniella, iddialarını, “Bilincimi kaybettiğimi hissettim. Sonrasında ne olduğuna dair detaya girmek istemiyorum” şeklinde sürdürmüştü.
İddianın ardından tweet’ler silinmiş, Danielle adlı kullanıcının hesabı kapanmış olsa da 26 yaşındaki pop yıldızı, üzerine atılan suçlamaları yalanladı.
Bieber, bahsedilen günde başka bir yerde olduğunu kanıtlamak için Twitter hesabından peş peşe belge ve faturalar paylaştı. Paylaştığı faturalara göre şarkıcı, 9 Mart'ta Austin'de AirBnb'den kiralanan bir evde, ertesi gün ise Westin Otel'de kalmış.
Sözü edilen tarihlerde o zamanki kız arkadaşı şarkıcı Selena Gomez'le birlikte olduğunu söyleyen Bieber, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:
"Bu hikayede doğru bir taraf yok. Her cinsel taciz iddiası çok ciddiye alınmalı, bu nedenle yanıt vermem gerekiyor. Hikayenin gerçek olması mümkün değil. Twitter ve yetkililerle hukuki yollara başvurmak için görüşüyorum."