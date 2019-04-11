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Justin Bieber'dan Hailey Bieber’a şiir

Bir süredir depresyonla mücadele halinde olan Justin Bieber, Hailey Bieber’a yazdığı şiiri eşinin fotoğrafıyla birlikte sosyal medyadan yayınladı.

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    Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber eşi Hailey Bieber’a şiir yazıp, 108 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.




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    Eşinin Paris'te çekilen bir karesini de yayınlayan 25 yaşındaki şarkıcı, Hailey Bieber için şiirde “Ruh eşim” ve “Tanrı’nın yarattığı en güzel şey” diye bahsetti.
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    Bieber'ın şiirinde öne çıkan bölümler:

    Bahçeden taze olan papatya kokusu
    Hayatım, ikimizin de içinde oynadığı bir film
    Yıldızlar gözyüzünü aydınlatıp bana özgürlüğümü hatırlatıyor


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    Sana her gün daha fazla aşık oluyorum!
    Duygularıma, aklıma, bedenimi ve ruhuma dokundun
    Bana güç, destek, cesaretlendirme ve neşe verdin
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    Bieber geçtiğimiz günlerde ise Beverly Hills’te, eşi Hailey Baldwin için çiçek alırken görüntülendi.
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