Justin Bieber'dan Hailey Bieber’a şiir

Bir süredir depresyonla mücadele halinde olan Justin Bieber, Hailey Bieber’a yazdığı şiiri eşinin fotoğrafıyla birlikte sosyal medyadan yayınladı.
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Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber eşi Hailey Bieber’a şiir yazıp, 108 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı.
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Eşinin Paris'te çekilen bir karesini de yayınlayan 25 yaşındaki şarkıcı, Hailey Bieber için şiirde “Ruh eşim” ve “Tanrı’nın yarattığı en güzel şey” diye bahsetti.
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Bieber'ın şiirinde öne çıkan bölümler:
Bahçeden taze olan papatya kokusu
Hayatım, ikimizin de içinde oynadığı bir film
Yıldızlar gözyüzünü aydınlatıp bana özgürlüğümü hatırlatıyor
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Sana her gün daha fazla aşık oluyorum!
Duygularıma, aklıma, bedenimi ve ruhuma dokundun
Bana güç, destek, cesaretlendirme ve neşe verdin
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Bieber geçtiğimiz günlerde ise Beverly Hills’te, eşi Hailey Baldwin için çiçek alırken görüntülendi.
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