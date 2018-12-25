Justin Bieber'dan Snoop Dogg'a: O benim kızım

Geçtiğimiz gün Snoop Dogg yazılı bir tişört giyen Hailey Baldwin'in jestine karşılık veren Snoop Dogg'a Justin Bieber'den tepki geldi. Bieber, Dogg'a sosyal medyadan, "O benim kızım" mesajını yazdı.
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Kasım ayında evlendiklerini ilan eden ünlü model Hailey Baldwin Bieber ile Justin Bieber çifti ünlü rapçi Snoop Dogg ile yaşadıkları paylaşım ve sosyal medya mesajlarıyla gündemde.
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Baldwin geçtiğimiz gün 90’lara gönderme yapan, ünlü rapçi Snoop Dogg yazan bir tişört ile görüntülenmişti.
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Tişörtü gören Dogg bu jeste kayıtsız kalmadı ve Hailey’nin fotoğrafını Instagram’da "Hey Hailey" notu ile paylaşarak memnuniyetini dile getirdi.
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Justin Bieber ise bu paylaşımın altına "O benim kızım" yazarak tepki gösterdi.
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Bieber’ın fanları ise ünlü şarkıcıyı savunarak, Snoop Dogg’un fotoğrafını yorum yağmuruna tuttu.