Kanadalı şarkıcı, siyah bisikletine uyumlu olması için yine siyah Drew yüz maskesi ve Kanye West'in Jesus Is King serisinden parlak bir sarı kapüşonlu giymeyi tercih etti.

Bieber'ın kapüşonlusunun arkasındaki Tanrıya kalmış! İsa Kral (Thats on god jesus is king) yazısı dikkat çekti.