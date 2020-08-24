Justin Bieber'ın babalık provası

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in ablası Alaia Baldwin bebeğini dünyaya getirdi. Justin Bieber bebekle çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.

24.08.2020 - 12:09

Justin Bieber'ın babalık provası - 1
Yaklaşık iki yıl önce model Hailey Baldwin ile evlenen şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafları ile takipçilerini heyecanlandırdı.


Justin Bieber'ın babalık provası - 2
Geçen yıl sosyal medya hesabından büyük bir depresyon yaşadığını ve bu süre zarfında kendisini eşine ve ailesine adayacağını söyleyen Justin Bieber için herkes baba olacağı yönünde paylaşımlarda bulunmuş ve Hailey’in hamile olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı.


Justin Bieber'ın babalık provası - 3
Her ne kadar sonrasında hamilelik haberleri çift tarafından yalanlanmış olsa da hayranları Justin’den gelecek sürpriz bir bebek haberi için bekleyişlerini sürdürüyor.


Justin Bieber'ın babalık provası - 4
Bieber paylaşımına düştüğü notla yeğeni Hailey Baldwin'in ablası Alaia Baldwin bebeğini dünyaya geldiğini duyururken söylerken milyonlarca takipçisi genç şarkıcının babalık provası yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.


Justin Bieber'ın babalık provası - 5
İkili, 2018 yılında sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti.

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