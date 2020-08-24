Justin Bieber'ın babalık provası

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin'in ablası Alaia Baldwin bebeğini dünyaya getirdi. Justin Bieber bebekle çekilen karelerini sosyal medyadan yayınladı.

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24.08.2020 - 12:09

Yaklaşık iki yıl önce model Hailey Baldwin ile evlenen şarkıcı Justin Bieber, sosyal medya hesabından paylaştığı bebek fotoğrafları ile takipçilerini heyecanlandırdı.







Geçen yıl sosyal medya hesabından büyük bir depresyon yaşadığını ve bu süre zarfında kendisini eşine ve ailesine adayacağını söyleyen Justin Bieber için herkes baba olacağı yönünde paylaşımlarda bulunmuş ve Hailey’in hamile olduğuna dair iddialar ortaya atmıştı.







Her ne kadar sonrasında hamilelik haberleri çift tarafından yalanlanmış olsa da hayranları Justin’den gelecek sürpriz bir bebek haberi için bekleyişlerini sürdürüyor.







Bieber paylaşımına düştüğü notla yeğeni Hailey Baldwin'in ablası Alaia Baldwin bebeğini dünyaya geldiğini duyururken söylerken milyonlarca takipçisi genç şarkıcının babalık provası yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.







İkili, 2018 yılında sürpriz bir nikahla dünyaevine girmişti.

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