Justin Bieber’ın klibi nedeniyle kanyon kapatıldı
ntv.com.tr
Justin Bieber’ın dört yıl önce çektiği klip nedeniyle İzlanda’da bir kanyonun kapatılmasına yol açmakla suçlanıyor. Turist akınına uğrayan kanyonun zarar gördüğü açıklandı.
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Justin Bieber, İzlanda’da bir kanyonun kapatılmasına yol açmakla suçlanıyor. Kanyon, Bieber’ın 2015 yılında çektiği klip nedeniyle turist akınına uğradıktan sonra zarar gördüğü gerekçesiyle ziyaretçiye kapatıldı.
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İzlanda Çevre Kurumu, Bieber’ın I’ll Show You klibinden sonra turistlerin uğrak yeri haline gelen Fjaðrárgljúfur adlı kanyonun haziran ayına kadar kapalı tutulacağını açıkladı.
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Kurum yetkilisi Daníel Freyr Jónsson, Bieber’ın klibinden önce dağlık bölgeyi küçük bir azınlığın bildiğini, ancak klipten sonra tanınırlığının arttığını söyledi.
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Jónsson, “Bieber’ın gelişi sonrası buranın trafiği inanılmaz yükseldi. 2016, 2017 ve 2018 yılları arasında yüzde 50 ila yüzde 80 arası turist artışı oldu” dedi.
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Sadece 2017 ile 2018 yılları arasında bölgede turist sayısı 132 bin kişi arttı.
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Bieber’ın I'll Show You klibi 440 milyon kez izlenmişti.