Justin Bieber'ın sokak stili ayıcıklı pijama

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir yıl önce evlendiği karısı Hailey Baldwin'le önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
25 yaşındaki Kanadalı şarkıcının üzerindeki ayı figürlü pembe pijamaya benzer kıyafet dikkatlerden kaçmadı.
Pijamasının üzerine çilek desenli bir sweatshirt giyen Bieber, yağmurdan korunmak için de pembe şapka taktı.
Bieber'ın 23 yaşındaki Amerikalı eşi ise krem rengi bol kıyafetiyle, giyim konusunda Bieber gibi ilginç zevklere sahip olduğunu gösterdi.
İşte Bieber'ın pembe pijamalı Beverly Hills gezisinden yansıyanlar...