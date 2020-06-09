Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Justin Biber (26) 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.

09.06.2020 - 09:57

Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 1
Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen corona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor.
Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 2
Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve sonra Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.
Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 3
Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.
Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 4
Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.
Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 5
Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.

Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 6
Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor.

Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 7
Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.
Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü - 8

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