Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve sonra Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.
Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.
Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.
Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.
Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor.
Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.