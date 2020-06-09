Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Justin Biber (26) 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.

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09.06.2020 - 09:57

Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve sonra Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.

Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.

Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.

Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.





Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor.





Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.