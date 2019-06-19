Justin Bieber'ın yardım eli
ABD’li oyuncu Tom Cruise'u kafes dövüşüne davet etmesinin ardında tarikat savaşı olduğu iddia edilen Justin Bieber, market çıkışında bir evsize yardım ederken objektiflere takıldı. Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber cipine sonra jetine atlayıp eve gitti.
-
1Kişisel serveti 265 milyon dolar olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (25) hafta sonunu ABD Miami’de geçirdi.
-
225 yaşındaki şarkıcı önceki gün evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğradı.
-
3İstasyondaki mağazaya girerken kapıda bir evsiz gördü.
-
4Justin Bieber dükkandan çıkarken, önceden hazırladığı 40 doları (235 lira) evsize verdi.
-
5Bu sırada evsizin yüzüne bile bakmadı.
-
6
Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber daha sonra cipine atlayıp havaalanına gitti.
-
7Buradan da özel jetine binerek ABD Los Angeles’taki malikanesine döndü.
-
8Bieber son olarak kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD’li oyuncu Tom Cruise'a meydan okumuştu. Kafaları karıştıran çağrının arkasında tarikat savaşı olduğu idddia edilmişti.