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Justin Bieber'ın yardım eli

ABD’li oyuncu Tom Cruise'u kafes dövüşüne davet etmesinin ardında tarikat savaşı olduğu iddia edilen Justin Bieber, market çıkışında bir evsize yardım ederken objektiflere takıldı. Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber cipine sonra jetine atlayıp eve gitti.

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    Kişisel serveti 265 milyon dolar olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (25) hafta sonunu ABD Miami’de geçirdi.

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    25 yaşındaki şarkıcı önceki gün evine gitmek için otelden yola çıktı. Cipiyle bir benzin istasyonuna uğradı.

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    İstasyondaki mağazaya girerken kapıda bir evsiz gördü.
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    Justin Bieber dükkandan çıkarken, önceden hazırladığı 40 doları (235 lira) evsize verdi.
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    Bu sırada evsizin yüzüne bile bakmadı.
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    Aynı gün eşi Hailey ile dini bir konferansa katıldığı öne sürülen Bieber daha sonra cipine atlayıp havaalanına gitti.

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    Buradan da özel jetine binerek ABD Los Angeles’taki malikanesine döndü.
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    Bieber son olarak kendisiyle kafes dövüşünde kapışması için ABD’li oyuncu Tom Cruise'a meydan okumuştu. Kafaları karıştıran çağrının arkasında tarikat savaşı olduğu idddia edilmişti.
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