Justin Timberlake aldatma haberleri sonrası Jessica Biel’den özür diledi

“Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil” diyen Timberlake, “Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı” şeklinde yazdı.