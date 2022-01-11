Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 10:39
Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake, New York’taki lüks çatı katı dairesini 29 milyon dolara sattı.
Timberlake ile eşi Jessica Biel, bu evi 2017’de 20,2 milyon dolara satın almıştı.
500 metrekare büyüklüğündeki evin dört yatak odası, dört büyük, iki küçük banyosu bulunuyor.
Lüks rezidansın en üst katındaki dairenin özel asansörü var.
Binanın ana girişinin yanında ünlü sakinlerinin paparazzilerden gizlenmesini sağlayan özel bir girişi de mevcut.
Binadaki ünlü komşular arasında Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti, Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Rebel Wilson yer alıyor. Bir diğer komşu da evini en son 49,5 milyon dolara satan şampiyon F1 pilotu Lewis Hamilton’dı.
Binanın 500 metrekareye yakın çatı terası, 20 metrelik yüzme havuzu ve bir spor salonu da mevcut.
İşte, Justin Timberlake'in 29 milyon dolara sattığı çatı katı dairesinin fotoğrafları...