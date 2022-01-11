Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake, oyuncu eşi Jessica Biel ile birlikte 2017'de aldıkları lüks çatı katı daireyi 9 milyon dolara yakın karla sattı.

Haberler - ntv.com.tr 11.01.2022 - 10:37 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 10:39

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 1

Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Timberlake, New York’taki lüks çatı katı dairesini 29 milyon dolara sattı.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 2

Timberlake ile eşi Jessica Biel, bu evi 2017’de 20,2 milyon dolara satın almıştı.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 3

500 metrekare büyüklüğündeki evin dört yatak odası, dört büyük, iki küçük banyosu bulunuyor.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 4

Lüks rezidansın en üst katındaki dairenin özel asansörü var.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 5

Binanın ana girişinin yanında ünlü sakinlerinin paparazzilerden gizlenmesini sağlayan özel bir girişi de mevcut.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 6

Binadaki ünlü komşular arasında Ryan Reynolds ve Blake Lively çifti,  Jennifer Lawrence, Jake Gyllenhaal, Rebel Wilson yer alıyor. Bir diğer komşu da evini en son 49,5 milyon dolara satan şampiyon F1 pilotu Lewis Hamilton’dı.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 7

Binanın 500 metrekareye yakın çatı terası, 20 metrelik yüzme havuzu ve bir spor salonu da mevcut.

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 8

İşte, Justin Timberlake'in 29 milyon dolara sattığı çatı katı dairesinin fotoğrafları...

Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 9
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 10
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 11
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 12
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 13
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 14
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 15
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 16
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 17
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 18
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 19
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 20
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 21
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 22
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 23
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 24
Justin Timberlake çatı katını 29 milyon dolara sattı - 25

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