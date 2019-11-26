Justin Timberlake'in aldatma haberlerinin ardından Jessica Biel'den ilk fotoğraf

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake ve ile ünlü oyuncu Jessica Biel’in yedi yıllık evliliği aldatma iddialarıyla sarsıldı.
Timberlake, Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir barın balkonunda birlikte görüntülendi.
Aldatma iddiası, ikilinin el ele tutuşurken ve Wainwright’ın elini Timberlake’in dizine koyarken görüntülenmesinin ardından çıktı.
Bazı kaynaklar bu görüşmeyi bir ‘aldatma’ olarak nitelendirirken, bazıları da Timberlake’in alyansının parmağında olduğunu ve ikilinin arkadaşça görüştüklerini belirtti.
Amerikan medyası Jessica Biel’in, eşinin ilişkisini öğrendikten sonra ‘perişan’ göründüğünü yazarken Daily Mail, aldatma görüntüleri sonrası Jessica Biel’in parmağında evlilik yüzüğüyle görüldüğü fotoğraflarını yayınladı. Haberde Biel’in ‘iyi’ olduğu ve iddialara ‘soğukkanlı’ tepki gösterdiği belirtildi.
Hafta sonu ortaya çıkan aldatma haberlerinin ardından, Alisha Wainwright’ın sözcüsü Us Weekly’ye konuşarak, “Bu dedikoduların bir geçerliliği yok. Birlikte bir proje üzerinde çalışıyorlar” dedi.
Justin Timberlake, eşi Jessica Biel’le ilgili her fırsatta, “O beni ve hayatımı değiştirdi” açıklaması yapıyordu. Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan ikili, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlendi. Timberlake ve Biel çiftinin dört yaşında Silas adında bir oğlu bulunuyor.