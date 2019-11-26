Justin Timberlake'in aldatma haberlerinin ardından Jessica Biel'den ilk fotoğraf

Justin Timberlake, eşi Jessica Biel’le ilgili her fırsatta, “O beni ve hayatımı değiştirdi” açıklaması yapıyordu. Ocak 2007'de ilişki yaşamaya başlayan ikili, Aralık 2011'de nişanlandı, 19 Ekim 2012'de de İtalya’da evlendi. Timberlake ve Biel çiftinin dört yaşında Silas adında bir oğlu bulunuyor.