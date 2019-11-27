Juventus-Atletico Madrid maçında Rihanna sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İtalya’nın Turin kentindeki Allianz Stadium'da oynanan karşılaşmada sahadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Juventus olurken, maçın en dikkat çeken olayı sahada değil, tribündeydi.