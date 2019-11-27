Juventus-Atletico Madrid maçında Rihanna sürprizi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Juventus ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. İtalya’nın Turin kentindeki Allianz Stadium'da oynanan karşılaşmada sahadan galip ayrılan taraf, 1-0'lık skorla Juventus olurken, maçın en dikkat çeken olayı sahada değil, tribündeydi.
Dünyaca ünlü şarkısı Rihanna, Juventus - Atletico Madrid maçını tribünden takip etti.
Juventus taraftarı olan 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, maçı büyük bir ilgiyle seyretti, zaman zaman yanındaki arkadaşından bilgi aldı.
Rihanna, taraftarı olduğu İtalyan ekibinin attığı golde büyük sevinç yaşadı.
Rihanna, kendisine hediye edilen üzerinde “Riri” yazan 20 numaralı Juventus formasıyla böyle poz verdi.