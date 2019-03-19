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Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde

Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde. Söylentilerin merkezindeki isim ise eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata

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    Deniz Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Juventus Başkanı Andrea Agnelli geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu.
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    İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi.

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    Lady Tabata ile fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı..
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    Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.

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    Bunun üzerine sosyal medya Agnelli'nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'ı aldattığı iddialarıyla çalkalandı.
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    Barbara Meoni aşk dedikoduları için "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça yakışıklı. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."

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    İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.
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    Ünlü çift son zamanlarda Bodrum'a tatile geliyor... 

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