Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde
Türk sevgilisi Deniz Akalın'la yaşadığı aşkla manşetlerden düşmeyen Juventus Başkanı Andrea Agnelli çapkınlık iddialarıyla gündemde. Söylentilerin merkezindeki isim ise eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata
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1Deniz Akalın'la 2015'ten beri aşk yaşayan ve bu ilişki uğruna eşinden boşanan Juventus Başkanı Andrea Agnelli geçtiğimiz günlerde Monaco'daki bir gece kulübünde ilgi odağı oldu.
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2İtalyan yönetici, eski model Barbara Meoni nam-ı diğer Lady Tabata'nın sahibi olduğu gece kulübünde sabaha dek eğlendi.
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3Lady Tabata ile fotoğrafını Instagram'da yayınlayan Agnelli, kısa süre sonra paylaşımını silince kafalar karıştı..
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4Tabata da aynı kareyi "Başkan Andrea Agnelli'nin beni ziyarete gelmesine çok sevindim" notuyla paylaştı.
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5Bunun üzerine sosyal medya Agnelli'nin iki çocuğunun annesi Deniz Akalın'ı aldattığı iddialarıyla çalkalandı.
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6Barbara Meoni aşk dedikoduları için "Andrea ile birbirimizi 20 yıldır tanıyoruz. O, çok etkileyici ve oldukça yakışıklı. Ondan çok hoşlandım. Ama ne yazık ki duygusal bir ilişki olmadı."
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7İki yıl önce kızları Livia Selin'i kucaklarına alan Agnelli ile Akalın çifti geçen yıl da kızları Vera Nil'e kavuşmuştu.
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Ünlü çift son zamanlarda Bodrum'a tatile geliyor...