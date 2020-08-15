Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Douglas Costa, tatil için Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine geldi.

15.08.2020 - 14:30

Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 1
Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, tatil için model sevgilisi Nathalia Felix ile birlikte özel uçağıyla Kapadokya'ya geldi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 2
Yıldız futbolcu ve sevgilisi Avanos ilçesi, Göreme Beldesi, Zelve Vadisi ve Aşk Vadisi'ni gezdi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 3
29 yaşındaki orta saha ardından Kapadokya'da sevgilisiyle birlikte ATV turuna katıldı.
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 4
Douglas Costa, Kapadokya'da kendisini tanıyan futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 5
Ünlü futbolcu tatil fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da - 6

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