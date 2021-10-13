SOLO ALBÜMLERLE DE REKOR KIRDILAR

Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan K-pop kadın solo sanatçısı oldu.

Bu senenin mart ayında On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo K-pop sanatçısı olma rekorunu kırdı.