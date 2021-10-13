Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 10:50
Ünlü K-pop grubu Blackpink, hayranlarına önemli bir duyuru yaptı. Güney Koreli ünlü kadın grubu, müzik şirketi YG Entertainment üzerinden yaptığı açıklamada, artık hayranlarından hediye kabul etmeyeceğini belirtti.
Grup, bunun yerine, hayranlarının iyi amaçlar için çaba sarf etmelerini istedi.
Grup adına yapılan açıklamada, “Blackpink’i daima destekleyen kadirşinas hayranlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Blackpink üyeleri, hayranlarının hazırladığı hediyeler konusunu size anlatmak için uzun zamandır çabalıyor” denilerek, grubun çıkış yıl dönümü, üyelerinin doğum günleri gibi özel dönemler için gönderilen hediyelerin nazikçe reddedileceği belirtildi.
“Hediyelerinizi ve gönlünüzden kopan desteği ihtiyaç sahiplerine ya da iyi bir amaç için göndermenizden memnun oluruz” denildi. Grup, hediyeleri kabul etmese de kişisel mektupları almaya devam edecek.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé olmak üzere dört üyeden oluşan Blackpink, 2019’da Coachella Müzik Festivali’nde sahne alan ilk kadın K-pop grubu olmalarıyla adlarını tarihe yazdırmıştı.
Grubun ilk büyük başarısı 2016’da Playing With Fire adlı şarkılarıyla Kanada Hot 100 listesine giren ilk K-pop kadın grubu olmaları. 2018’de ise Ddu-Du Ddu-Du şarkısı ve bu şarkının içinde bulunduğu Square Up albümü ile 3 tane Billboard liste rekoru kırdılar.
YOUTUBE'UN PREMIER'İ OLDU
2020’de çıkan How You Like That şarkısı, ilk 24 saatte 86,4 milyon izlenmeyle YouTube’un en büyük müzik klibi Premier’i oldu.
SOLO ALBÜMLERLE DE REKOR KIRDILAR
Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan K-pop kadın solo sanatçısı oldu.
Bu senenin mart ayında On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo K-pop sanatçısı olma rekorunu kırdı.