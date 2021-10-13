grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru

li ünlü kadın grubu Blackpink, hayranlarına 'hediye'duyurusu yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 13.10.2021 - 10:50

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 1

Ünlü grubu Blackpink, hayranlarına önemli bir duyuru yaptı. li ünlü kadın grubu, müzik şirketi YG Entertainment üzerinden yaptığı açıklamada, artık hayranlarından hediye kabul etmeyeceğini belirtti.

Grup, bunun yerine, hayranlarının iyi amaçlar için çaba sarf etmelerini istedi.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 2

Grup adına yapılan açıklamada, “Blackpink’i daima destekleyen kadirşinas hayranlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Blackpink üyeleri, hayranlarının hazırladığı hediyeler konusunu size anlatmak için uzun zamandır çabalıyor” denilerek, grubun çıkış yıl dönümü, üyelerinin doğum günleri gibi özel dönemler için gönderilen hediyelerin nazikçe reddedileceği belirtildi.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 3

“Hediyelerinizi ve gönlünüzden kopan desteği ihtiyaç sahiplerine ya da iyi bir amaç için göndermenizden memnun oluruz” denildi. Grup, hediyeleri kabul etmese de kişisel mektupları almaya devam edecek.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 4

REKOR ÜSTÜNE REKOR

Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé olmak üzere dört üyeden oluşan Blackpink, 2019’da Coachella Festivali’nde sahne alan ilk kadın grubu olmalarıyla adlarını tarihe yazdırmıştı.

Grubun ilk büyük başarısı 2016’da Playing With Fire adlı şarkılarıyla Kanada Hot 100 listesine giren ilk kadın grubu olmaları. 2018’de ise Ddu-Du Ddu-Du şarkısı ve bu şarkının içinde bulunduğu Square Up albümü ile 3 tane Billboard liste rekoru kırdılar.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 5

2019’da ise Ddu-Du Ddu-Du klibi 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk klibi olarak tarihe geçti. Aynı sene YouTube’da 20 milyon takipçiye ulaşan grup, bu sayıya ulaşan ilk grubu oldu.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 6

YOUTUBE'UN PREMIER'İ OLDU

2020’de çıkan How You Like That şarkısı, ilk 24 saatte 86,4 milyon izlenmeyle YouTube’un en büyük müzik klibi Premier’i oldu.

K-pop grubu Blackpink'ten hayranlarına duyuru - 7

SOLO ALBÜMLERLE DE REKOR KIRDILAR

Grubun üyelerinden Jennie ve Rosé ise çıkardıkları solo şarkılar ile ilgi topladılar. Jennie, 2018 tarihli SOLO müzik klibi ile en hızlı 100 milyon görüntülenmeye ulaşan kadın solo sanatçısı oldu.

Bu senenin mart ayında On The Ground şarkısını içeren ‘R’ albümü ile solo çıkış yapan Rosé ise 24 saatte 41,6 izlenmeyle en çok izlenen solo sanatçısı olma rekorunu kırdı.

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