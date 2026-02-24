Ramazan imsakiyesi banner
Kaan Yıldırım'dan oğlu Fikret Hakan'la yeni poz. Baba oğul bir örnek giyindi

24.02.2026 16:45

NTV - Haber Merkezi

Meslektaşı Pınar Deniz ile mutlu bir evliliği olan Kaan Yıldırım, minik oğlu Fikret Hakan'la objektif karşısına geçti. Baba oğulun bir örnek stili dikkat çekti.

NTV

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı “Dönence” dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Pınar Deniz ile kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım, 2024'te İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girdi.

Nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdeleyen ünlü çift, 31 Mart 2025 tarihinde ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Deniz ile Yıldırım, oğullarına Fikret Hakan adını verdi.

Bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren ve oğullarıyla ilgilenen ünlü çiftten Kaan Yıldırım, zaman zaman oğluyla verdiği pozlara yenisini ekledi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, minik Fikret Hakan'la objektif karşısına geçti. 

Kaan Yıldırım'ın neredeyse bir yaşına basacak olan Fikret Hakan ile bir örnek giyinmesi dikkatlerden kaçmadı. Baba oğulun fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Öte yandan Kaan Yıldırım, doğum sonrası yaşadığı mutluluğu "Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" sözleriyle ifade etmişti.