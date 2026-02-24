Kaan Yıldırım'dan oğlu Fikret Hakan'la yeni poz. Baba oğul bir örnek giyindi

Öte yandan Kaan Yıldırım, doğum sonrası yaşadığı mutluluğu "Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bunlar duygusal şeyler, biraz da özel şeyler. Yaşayan biliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Anne babalar anlar, çok yüksek heyecanlar. O yüzden isteyen herkese nasip olsun" sözleriyle ifade etmişti.