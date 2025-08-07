Kaçıngan bağlanan bir partnerle gerçekten yakınlaşmak mümkün mü?

Bağlanma tarzı, bireyin erken çocuklukta, bakım verenleriyle kurduğu illişkiler sonucu şekillenir. Çoğu insan güvenli bağlanma geliştirebilse de, bazıları sevilmeye değer olmadıklarını düşünerek yakın ilişkilerden kaçınır. Peki kaçıngan bağlanma stili, daha sonra güvenli bağlanmaya dönüşebilir mi?

İsviçre Basel Üniversitesi’nden Alex Traut ve ekibinin 2025 yılında yayımladığı bir çalışmaya göre, bağlanma stillerine dair basit yaklaşımlar, kaçınan bağlanma eğilimi olan bireylerin yanlış anlaşılmasına neden olabilir.

Araştırma, çocukluk döneminde şekillenen bağlanma tarzlarının yetişkinlikte daha karmaşık bir hal aldığını ortaya koyuyor. Daha önceki araştırmalar, bireylerin ebeveynleri, arkadaşları ve romantik partnerleriyle olan bağlanma tarzlarının yüksek oranda örtüşmediğini göstermişti.

Çarpıcı araştırmada, 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirilen bir çalışmanın verileri kullanıldı. Yaş ortalaması 28 olan 2 bin katılımcı, 20 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutuldu.

Psychology Today'de yer alan araştırmada, bağlanma anksiyetesi ve kaçıngan bağlanma eğilimi ölçekleri kullanıldı. “Partnerimin beni önemsemediğine dair sık sık endişelenirim” ifadesi anksiyete düzeyine, “Gerçek duygularımı partnerime göstermeyi tercih etmem” ifadesi ise kaçıngan bağlanmaya dair sorulara yanıt verdi.

Araştırma sonucunda, kadın katılımcıların bağlanma anksiyetesi düzeylerinde zaman içinde küçük ama anlamlı bir düşüş görüldü. Ancak erkeklerde benzer bir değişim görülmedi. Dahası, kaçıngan bağlanma stilinde hem erkekler hem kadınlar için kayda değer bir değişim olmadı.

Çalışma, aynı zamanda partnerlerin bağlanma tarzlarındaki gelişimi de inceledi. Başlangıçta partnerlerin bağlanma stillerinde bazı benzerlikler olsa da, zaman içindeki değişimler arasında bir ilişki bulunamadı. Bu durum, bağlanma değişimlerinin partner etkisinden çok, bireysel ve dışsal faktörlerle şekillendiğini düşündürüyor.

Bu bulgular, duygusal olarak mesafeli bir partnerin zamanla değişeceğine dair umutlara biraz gölge düşürüyor. Klinik psikolog Susan Krauss Whitbourne da "Doğru kişiyle her şey değişir" inancının bilimsel olarak pek desteklenmediğini ifade ediyor. Kadınların anksiyete düzeylerinde zamanla azalma gözlense de, kaçıngan bağlanma için aynı şey söylenemiyor.

