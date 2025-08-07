Kaçıngan bağlanan bir partnerle gerçekten yakınlaşmak mümkün mü?

Araştırma sonucunda, kadın katılımcıların bağlanma anksiyetesi düzeylerinde zaman içinde küçük ama anlamlı bir düşüş görüldü. Ancak erkeklerde benzer bir değişim görülmedi. Dahası, kaçıngan bağlanma stilinde hem erkekler hem kadınlar için kayda değer bir değişim olmadı.

Çalışma, aynı zamanda partnerlerin bağlanma tarzlarındaki gelişimi de inceledi. Başlangıçta partnerlerin bağlanma stillerinde bazı benzerlikler olsa da, zaman içindeki değişimler arasında bir ilişki bulunamadı. Bu durum, bağlanma değişimlerinin partner etkisinden çok, bireysel ve dışsal faktörlerle şekillendiğini düşündürüyor.



