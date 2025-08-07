Kaçıngan bağlanan bir partnerle gerçekten yakınlaşmak mümkün mü?
Bağlanma tarzı, bireyin erken çocuklukta, bakım verenleriyle kurduğu illişkiler sonucu şekillenir. Çoğu insan güvenli bağlanma geliştirebilse de, bazıları sevilmeye değer olmadıklarını düşünerek yakın ilişkilerden kaçınır. Peki kaçıngan bağlanma stili, daha sonra güvenli bağlanmaya dönüşebilir mi?
İsviçre Basel Üniversitesi’nden Alex Traut ve ekibinin 2025 yılında yayımladığı bir çalışmaya göre, bağlanma stillerine dair basit yaklaşımlar, kaçınan bağlanma eğilimi olan bireylerin yanlış anlaşılmasına neden olabilir.
Araştırma, çocukluk döneminde şekillenen bağlanma tarzlarının yetişkinlikte daha karmaşık bir hal aldığını ortaya koyuyor. Daha önceki araştırmalar, bireylerin ebeveynleri, arkadaşları ve romantik partnerleriyle olan bağlanma tarzlarının yüksek oranda örtüşmediğini göstermişti.