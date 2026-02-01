Kadavra köpeği Sima doğal afetlerde çalışmalara ışık tutuyor. Her gün antremanları bulunuyor
01.02.2026 11:59
AA
Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadavra tespit köpeği Sima, görev yapmadığı süre zarfında yoğun antremanlar yapıyor.
DOĞAL AFETLERDE BAŞROLDE
8 yaşındaki Belçika Kurdu cinsi olan Sima, suda ve karada ulaşılması en güç konumdaki cesetleri bulma yetenekleriyle jandarmaya hizmet ediyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 21, 2020'deki İzmir depreminde 8 kadavrayı bulan Sima, Malatya, Muğla, Denizli, Diyarbakır, Tunceli, Adıyaman gibi illerde 200'den fazla olaya müdahale etti.
HER GÜN ANTREMAN YAPIYOR
Afet durumları ve görevlendirmelerin yanı sıra her gün antreman yapıyo0r. Uzman yetiştiriciler tarafından yoğun eğitimi sürdürülüyor. Kadavra Arama Köpek Eğitici ve Kullanıcı Jandarma Uzman Çavuş Fatih Algan, yaptığı açıklamada yakın dostu Sima'dan övgüyle bahsetti. “Sima karakteri gereği zeki, sadık ve oyuncudur. Köpeklerin koku alma duyuları insanlara göre 40 kat daha gelişmiştir. 2019'da Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır. Görev yaptığı süre zarfında başarılı görev icra etmiştir. 2024 Ağustos ayında Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmış olup görevlerine devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.