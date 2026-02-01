Kadavra köpeği Sima doğal afetlerde çalışmalara ışık tutuyor. Her gün antremanları bulunuyor

Afet durumları ve görevlendirmelerin yanı sıra her gün antreman yapıyo0r. Uzman yetiştiriciler tarafından yoğun eğitimi sürdürülüyor. Kadavra Arama Köpek Eğitici ve Kullanıcı Jandarma Uzman Çavuş Fatih Algan, yaptığı açıklamada yakın dostu Sima'dan övgüyle bahsetti. “Sima karakteri gereği zeki, sadık ve oyuncudur. Köpeklerin koku alma duyuları insanlara göre 40 kat daha gelişmiştir. 2019'da Muğla İl Jandarma Komutanlığına atanmıştır. Görev yaptığı süre zarfında başarılı görev icra etmiştir. 2024 Ağustos ayında Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrine atanmış olup görevlerine devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.