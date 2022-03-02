Kaderimin Oyunu 11. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 02.03.2022 - 17:30
Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.
KADERİMİN OYUNU FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek…
11. BÖLÜM KONUSU
Helin’e gelen sürpriz teklif, Cemal’i Asiye’den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir’in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye’de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir’in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur.
Cemal, Helin’in bunca yıl kendisinden sakladığı büyük bir sırrı öğrenir. Bu sırrın açığa çıkması, Asiye ve Cemal arasında tüm dengeleri değiştirirken, sonuç büyük bir felakete dönüşecektir.
İşte diğer kareler...