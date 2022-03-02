Kaderimin Oyunu 11. yeni bölüm fotoğrafları

11. BÖLÜM KONUSU



Helin’e gelen sürpriz teklif, Cemal’i Asiye’den ve çocuklarından ayırmanın eşiğine getirir. Mahir’in gelecekle ilgili kurduğu plan, Asiye’de beklediği heyecanı yaratmazken, bu durum Mahir’in kendi hayatıyla ilgili bazı kararlar almasına sebep olur.