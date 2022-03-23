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Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaş başlıyor. İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 23.03.2022 - 14:01

Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günü  izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitliyor.

Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu Gül Abus Semerci kaleme alıyor. 

Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 3

‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.

Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 4

YENİ BÖLÜM KONUSU

Asiye’nin cinayet işlediğini öğrenen Nedret dengeleri değiştirerek, Asiye ve Cemal arasında yeni bir savaşın başlamasına neden olur. Olaylar karşısında öfkesine yenik düşen Cemal, kendini tüm yaşananlardan habersiz olan Mahir ile büyük bir gerilim içinde bulur. Annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenen Nergis ise tüm düzeni alt üst edecek bir karar alır. 

Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 14. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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