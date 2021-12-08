Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları

Haberler 08.12.2021 - 11:38
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olur. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulurken,
Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkar. Herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirirken, Asiye ve Cemal de yeniden karşı karşıya geleceklerdir.