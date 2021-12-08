Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olur. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulurken,