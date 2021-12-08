Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı dizinin 2. bölümünde, yıllardır saklanan sır ortaya çıkıyor. İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 08.12.2021 - 11:38

Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle 10 Aralık Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek.

Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olur. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulurken, 

Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 4

Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkar. Herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirirken, Asiye ve Cemal de yeniden karşı karşıya geleceklerdir.

Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 5

KADERİMİN OYUNU 2. BÖLÜM FRAGMANI

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Kaderimin Oyunu 2. bölüm fotoğrafları - 7

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