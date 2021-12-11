Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, ikinci bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Bölüm sonunda yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla da büyük merak uyandıran Kaderimin Oyunu, sosyal medyada da binlerce yorum aldı.

Haberler 11.12.2021 - 10:49

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 1

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 2

ASİYE VE CEMAL KARŞI KARŞIYA

Kaderimin Oyunu dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 3

Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 4

Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 5

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ

Sosyal medyada da büyük ses getiren dizi, #kaderiminoyunu etiketiyle binlerce yorum aldı.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 6

Yaptıkları yorumlarla dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, tempoyu bir an bile düşürmedi.

Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 7
Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 8
Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 9
Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 10
Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi - 11

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