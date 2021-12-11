Kaderimin Oyunu 2. bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi

Haberler 11.12.2021 - 10:49
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.
ASİYE VE CEMAL KARŞI KARŞIYA
Kaderimin Oyunu dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitledi. Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım oldu.
Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde buldu.
Harun’un yıllardır sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların tüm dengelerini değiştirdi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK SES GETİRDİ
Sosyal medyada da büyük ses getiren dizi, #kaderiminoyunu etiketiyle binlerce yorum aldı.
Yaptıkları yorumlarla dizinin nabzını saniye saniye tutan seyirci, tempoyu bir an bile düşürmedi.