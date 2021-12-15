Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ahmet’in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir’i karşı karşıya getirir. Harun’un Mahir’e yaptığı sürpriz teklif, Cemal’in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye’yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.