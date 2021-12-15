Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 15.12.2021 - 14:56
Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek…
YENİ BÖLÜM KONUSU
Ahmet’in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir’i karşı karşıya getirir. Harun’un Mahir’e yaptığı sürpriz teklif, Cemal’in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye’yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.