Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu, 17 Aralık Cuma günü 3. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölümde Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çekiyor. İşte Kaderimin Oyunu yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 15.12.2021 - 14:56

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star ekranlarında yayınlanmaya başlayan NGM Medya imzalı Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle cuma günü  izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek.

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek…

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Ahmet’in kaybolmasıyla gerilen ortam, Cemal ve Mahir’i karşı karşıya getirir. Harun’un Mahir’e yaptığı sürpriz teklif, Cemal’in de hayatını büyük ölçüde etkiler. Genç adamın aldığı ani karar, Asiye’yi köşeye sıkıştırır. Nergis babasıyla karşı karşıya olmanın gerginliğini yaşarken, Demirhan konağının çalan kapısı dikkatleri ansızın Asiye ve çocukları üzerine çeker.

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 4

KADERİMİN OYUNU 3. BÖLÜM FRAGMANI

Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 3. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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