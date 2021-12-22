Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitliyor.