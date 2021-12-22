Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 22.12.2021 - 11:50
Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitliyor.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.