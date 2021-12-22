Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları

Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, 4. bölümüyle 24 Aralık Cuma günü Star'da ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Asiye, çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur kalıyor. İşte Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

Haberler 22.12.2021 - 11:50

Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 1

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu yeni bölümüyle cuma günü  izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitliyor.

Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 2

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor. 

Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 3

YENİ BÖLÜM KONUSU

Asiye’nin sakladığı kanlı bıçaktan kurtulma çabasıyla başlayan felaket zinciri, Cemal’in gerçeği öğrenme isteğini tetikler. Genç adamın konakta kalmaya devam etmesi, Nergis’i yeniden aile olabileceklerine dair ümitlendirirken, Asiye’yi de çocuklarının babasıyla yüzleşmeye mecbur bırakır. Fakat Asiye’nin bu hamlesi Cemal’in bastıramadığı duygularını ortaya çıkaracaktır.

Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 4

KADERİMİN OYUNU 4. BÖLÜM FRAGMANI

Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 5
Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 6
Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 4. yeni bölüm fotoğrafları - 10

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