Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları

Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi ‘Kaderimin Oyunu’, yeni bölümüyle cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı ‘Kaderimin Oyunu’, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek. İşte yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları...

Haberler 19.01.2022 - 11:08

Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 1

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.

Kaderimin Oyunu 5. yeni bölüm fragmanı 

Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 2

Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek…

 

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5. BÖLÜM KONUSU

 

Cemal’in Asiye’yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur’un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. 

Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 4

Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis’in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur.

Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 5

Asiye’nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.

İşte diğer kareler...

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Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 7
Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 8
Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 9
Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları - 10
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