Kaderimin Oyunu 5. bölüm fotoğrafları

Haberler 19.01.2022 - 11:08
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. ‘Kaderimin Oyunu’, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getirecek…
5. BÖLÜM KONUSU
Cemal’in Asiye’yi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur’un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir.
Yaşadıklarını kaldıramayan Nergis’in öfkesini artık Asiye bile durduramazken, bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur.
Asiye’nin karşısına çıkan davetsiz misafir gündeme bomba gibi düşerken, Demirhanların konağında da yeni bir sayfa açılacaktır.
İşte diğer kareler...