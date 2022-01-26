Kaderimin Oyunu 6. yeni bölüm fotoğrafları

Haberler 26.01.2022 - 11:58
Star’ın ilgiyle izlenen NGM Medya imzalı dizisi Kaderimin Oyunu, yeni bölümüyle 26 Ocak Cuma günü izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu, nefes kesen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitliyor.
Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor.
Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor. Kaderimin Oyunu, iki çocuğuyla genç yaşta hayata tutunmaya çalışan Asiye’nin hayatını ekrana getiriyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır.
Asiye ve Cemal geçmiş üzerinden hesaplaşır. Necmi belası can sıkmaya devam ederken, her şeyin sonunu getirebilecek bir haber konağa bomba gibi düşer.