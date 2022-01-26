Kaderimin Oyunu 6. yeni bölüm fotoğrafları

YENİ BÖLÜM KONUSU

Necmi'nin gelişi, Asiye cephesinde büyük paniğe sebep olur. Genç kadın bu davetsiz misafiri susturmak için çözüm yolları ararken, sürekli bir açıklarını kollayan Raci de nihayet bir ipucu bulmuştur. Helin ve Nergis arasında ipler iyice gerilince, Cemal kimin yanında duracağını seçmek zorunda kalır.