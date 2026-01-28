Kadife sesli şarkıcı Ferdi Özbeğen'in hayatı film oluyor. 2027 yılında sinemalarda

"Dilek Taşı", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Bir Gülü Sevdim" ve "Bir İlkbahar Sabahı" adlı şarkıların da aralarında olduğu çok sayıda esere getirdiği yorumla müzikseverlerin beğenisini kazanan Ferdi Özbeğen'in hayat hikayesini yansıtacak yapımın 2027 yılında vizyonda olması planlanıyor.