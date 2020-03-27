Kadıköy'de ilginç manzara (Sıra dışı corona virüs önlemleri)

Dünya Sağlık Örgütü, 114'ten fazla ülkeye yayılan corona virüsü salgınını pandemi ilan etti. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler aldı, vatandaşlarını tedbirli olma konusunda uyardı. Dünya genelinde maske ve eldiven satışları patladı, vitaminlere olan ilgi arttı. Ancak bazıları vardı ki uyarılar sonrası farklı tedbirler almayı tercih etti. Kimi maske bulamadığı için kimi ise karaborsa yüzünden farklı önlemler aldı. Hal böyle olunca da ortaya ilginç görüntüler çıktı. O görüntülerden biri de Kadıköy'den geldi. İşte ajanslara düşen ya da yaşam portalı Bored Panda'nın derledi ilginç corona virüs önlemleri...

27.03.2020 - 14:49

Corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından maske satışlarında artış oldu. Kadıköy’de ise bir esnaf pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskesiyle esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Esnafı görenler dönüp bir kez daha baktı.

Maske bulamadığı böyle ilginç bir çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf Ahmet Fahrettin Övünçkaya, İHA'ya yaptıtğı açıklamada “Böyle ilginç bir şey çok sağlıklı, ön kısmında olan deliklerden hava alıyor ve ses geçiriyor rahatça konuşabiliyor gerektiğinde yemekte yiyebiliyor su da içebiliyorum. Boş su şişesini kestim, arka kısmını çıkarttım. Bunu herkes yapabilir baş kısmını lastik ile bağladım. İnsan zorda kalınca yapamayacağı bir şey yok. Kolonyada pahalı olunca evde kolonya da yapabiliyorum. Normal insanların taktığı maskeden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Kapağını açarak konuşabiliyor, ağız kısmından çatalı tutarak yemekte yiyebiliyorum” dedi.

Elbette Övünçkaya ilginç formül bulun tek kişi değil. İşte dünyanın dört bir yanından ilginç corona virüs önlemleri...

Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AP
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: Reuters
Fotoğraf: AFP
Fotoğraf: AFP

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