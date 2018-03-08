Kadın astronot Samantha Cristoforetti Barbie koleksiyonunda (İlham veren kadınların Barbie'leri)
ntv.com.tr
Gerçekliğin uzağında bir güzellik anlayışını dayatan Barbie bebek devri sona erdi. Çocukların rol model almaları amaçlanarak, gerçek ve ilham verici kadınların oyuncak bebekleri üretildi. Dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat, Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham, yazar ve oyuncu Gülse Birsel gibi koleksiyona kadın astronot Samantha Cristoforetti’nin oyuncak bebeği eklendi.
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1Barbie’nin üretici şirketi Mattel; daha fazla kız çocuğunun bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer hayal etmelerini teşvik etmek amacıyla kadın astronot Samantha Cristoforetti’yi rol model olarak seçti. Avrupa Uzay Ajansı’yla (AUA) ortaklaşa tasarlanan bebek, ajansın aktif tek kadın astronotu Cristoforetti’ye benzeyecek şekilde üretildi.Yeni bebek, oyuncak şirketinin devam eden Dream Gap Projesi’nin bir parçası olacak. Mattel bu projeyle “hayaldeki boşluğu” kapatmayı hedefliyor. Bu kavramla firma kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmelerinin veya tam potansiyellerine erişmelerinin önündeki tüm engellere işaret ediyor.
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Çocukların en sevdiği oyuncak markalarından Barbie'yi üreten Mattel şirketi, ilham veren kadınlar koleksiyonu oluşturmaya geçen yıl başladı.
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Sekiz bin anne ile bir araştırma yapan Barbie, annelerin yüzde 86’sının çocuklarının rol modelleri konusunda endişeli olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuca bakarak 17 gerçek ve ilham veren kadını oyuncak bebeğe dönüştürdü.
İşte, çocuklara rol model olması için yaratılan ilham verici kadınların oyuncakları…
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Frida Kahlo (Ressam)
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Çağla Kubat (Sörfçü)
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Amelia Earhart (Pilot)
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Martyna Wojciechowska (Gazeteci)
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Helene Darroze (Dünyaca ünlü şef)
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Ashley Graham (Model ve beden aktivisti)
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Patty Jenkins (Yönetmen)
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Katherine Johnson (NASA matematikçisi ve fizikçisi)
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Yuan Yuan Tan (Balerin)
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Sara Gama (Futbolcu)
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Leyla Piedayesh (Tasarımcı ve girişimci)
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Ibtihaj Muhammad (Eskrim şampiyonu)
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Bindi Irwin (Çevreci)
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17
Xiaotong Guan (Oyuncu ve hayırsever)
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Chloe Kim (Snowboard şampiyonu)
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Gabby Douglas (Jimnastik şampiyonu)
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Ava Duvernay (Yönetmen)
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Hui Ruoqi (Voleybol şampiyonu)
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Nicola Adams Obe (Boks şampiyonu)
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23Barbie bebeğin 60'ıncı yılını kutlayan Mattel şirketi, genç kadınlara örnek olan 60 başarılı kadının bebeğini üreti. Türkiye'den yalnızca mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel'i seçti.
Barbie bebeğinin yapıldığını Twitter'da duyuran Gülse Birsel, "Cebren ve hileyle oyuncak firmasına nasıl okul kütüphaneleri yaptırıp bunu sosyal sorumluluk projesine çevirdim şu bu, hepsini öğreneceksiniz" dedi.
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24Barbie'nin resmi internet sayfasında Gülse Birsel'in özgeçmişine ve üretilen oyuncak bebeğinin fotoğrafına yer verildi.