Kadınlar çikolatadan neden vazgeçemiyor?

BATIRMA PRALİN

Çok büyük bir organizasyon gerektiği için iki yılda bir düzenlenen yarışmada Bilkent Üniversitesi mezunu Gamze Baş, batırma pralin (rakı, badem, kayısı) kategorisinde birincilik elde etti ve bu kombinasyon Avrupa'da ödül aldı.

-Yapmaktan en çok keyif aldığınız favori çikolatanız nedir? diye sorduğumuzda,

O anki ruh halime göre değişiyor. Bazen sadece çok yoğun kakao oranlı tablet çikolata, bazense bol meyveli beyaz çikolata yapıyorum. Ama rakılı çikolata Türkiye’nin adını duyurduğu için bende her zaman çok özel yanıtını aldık.