Kadınlar çikolatadan neden vazgeçemiyor?

ntv.com.tr 06.07.2021 - 15:55
Kadınların vazgeçilmezi, mutluluk kaynağı, depresyon terapisti çikolata... Çikolata hakkında merak edilenleri ustasına sorduk. İşte kadın ve erkekler için çikolata, seçilen çikolataya göre karakter analizi ve çikolata hakkında merak edilenler...
Çok büyük bir organizasyon gerektiği için iki yılda bir düzenlenen yarışmada Bilkent Üniversitesi mezunu Gamze Baş, batırma pralin (rakı, badem, kayısı) kategorisinde birincilik elde etti ve bu kombinasyon Avrupa'da ödül aldı.
-Yapmaktan en çok keyif aldığınız favori çikolatanız nedir? diye sorduğumuzda,
O anki ruh halime göre değişiyor. Bazen sadece çok yoğun kakao oranlı tablet çikolata, bazense bol meyveli beyaz çikolata yapıyorum. Ama rakılı çikolata Türkiye’nin adını duyurduğu için bende her zaman çok özel yanıtını aldık.
Gösteri çikolatası kategorisinde ise üçüncülük elde eden Gamze Baş, üzerinde çalıştığı temayı, 'Kakao çekirdeklerini korumak için kendini feda eden ve öldürülen Aztek prensesi, toprağa sızan kanıyla bu sefer çekirdekleri büyütecek ve kakao ağacı şeklinde dünyaya gelecekti' şeklinde anlattı. Hikaye ve hikayeyi özetleyen sunumun çok beğenildiğini belirten Gamze Baş, toplamda 15 kilogram çikolata ile farklı teknikler kullandım ve bıçakla yontarak şekil verdiğini söyledi.
-Çikolatayı kısaca anlatacak olsanız nasıl tanımlardınız?
Çikolata bir gezegen. İçinde bir sürü yaşam türü ve hikaye var. Her gün yeni bir yanını keşfetmek mümkün.
-Çikolata kavramının kullanıldığı yerde kadınların varlığı mutlaka etkisini koruyor. Çikolata ve kadın arasındaki bağ, erkek ve çikolata arasında neden bu derece kuvvetli olamıyor?
Erkeklerle çikolata arasında da kuvvetli bir bağ var aslında. Çikolata yapım atölyelerine katılanların neredeyse yarısı erkek ve bu işi gerçekten öğrenmek istiyorlar. Ancak kadın ve çikolata arasındaki güçlü bağın kaynağı yapı olarak birbirine çok benzemesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle farkında olmadan birbirlerini iyi anlıyorlar diyebilirim.
-Çikolata-kadın ikilisini başka bir ikiliye benzetecek olsanız bu ne olurdu?
Kadın-çikolata= ses-müzik
-Çikolata tercihine göre karakter analizi yapmamız mümkün mü? Hangi çikolata hangi duyguyla örtüşür sizce?
Aşk: Koyu bitter çikolata (ağza atılan ilk anda insanın başını döndürür)
Tutku: yanık şekerle yapılmış karamel (tatlı ama acı)
Sert mizaç: Asidik meyvelerle yapılmış bir dolgulu çikolata (Isırdığınızda içinden bir anda limon tadı fışkıran bir çikolata düşünün)
Ağır başlılık: İnce düşüncelinin bitter çikolatalı olanı
İnce düşünce: Damakta hemen eriyen ince formda ve kakao yağı oranı yüksek sütlü çikolata.
Depresyon: Naneli çikolata (uyumsuz ama her zaman biraz var)
Kakaonun tehlikeli olduğu ve bunun çikolatayı etkileyeceği iddiaları hakkında fikriniz nedir?
Aşırı hava sıcaklıkları kakao üretimini tehlikeye soktu ve böyle giderse uzun vadede kakao üretiminin azalacağı öne sürülüyor. Dünyadaki kakao ağaçlarının sayısı dünyanın kakao talebini karşılayamaz düzeye ulaştı. Bunun üzerine bir de küresel ısınma ve iklimlerin değişmesi eklenince, olan kakao ağaçlarını da koruyamaz hale geldik. Bunların sonucunda kakaonun tehlikeye girmesi kaçınılmaz.
-Üretim ve tüketim kapsamında Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla nerede görüyorsunuz?
Türkiye şerbetli tatlılara alışkın bir ülke. Damağımız baklavalara, ekmek kadayıflarına, şekerparelere alışmış. Zaten 80 kuşağı ve öncesi o dönemdeki bakkal ve marketlerde çikolata yerine kokolin bulabilirdi. Bu nedenle gerçek çikolata bize biraz yabancı ama aslında çok da yakın. Kokolini çikolata sanarak büyüdüğümüz için kakao konusunda bir fikrimiz olmasına rağmen gerçek çikolatanın tadını yeni yeni keşfediyoruz.
Üretim ve tüketim kapsamında Türkiye'yi diğer ülkelere kıyasla nerede görüyorsunuz?
Türkiye şerbetli tatlılara alışkın bir ülke. Damağımız baklavalara, ekmek kadayıflarına, şekerparelere alışmış. Zaten 80 kuşağı ve öncesi o dönemdeki bakkal ve marketlerde çikolata yerine kokolin bulabilirdi. Bu nedenle gerçek çikolata bize biraz yabancı ama aslında çok da yakın. Kokolini çikolata sanarak büyüdüğümüz için kakao konusunda bir fikrimiz olmasına rağmen gerçek çikolatanın tadını yeni yeni keşfediyoruz.
Bu da çikolata üretimindeki yeniliklerin gelişimini yavaşlatıyor çünkü tüketici çok cesur değil. Şöyle düşünün, yeni tanıştığınız biriyle aranıza biraz mesafe koyarsınız. Onu tanımak için zamana ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, karşıdakiyle ilişkinizi güçlendirmek istiyorsanız sizin adım atmanız ve kendinizi anlatmanız gerekir. Şerbetli tatlıları hesaba da katarsanız işiniz çok da kolay değil. Bu nedenle çikolatayı anlatabilmenin yolarını bulmak lazım.