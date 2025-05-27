Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik
Kadınlar erkeklerde en çok neye dikkat ediyor? Bilimsel araştırmalara göre, popülerlikten paraya, kas yapısından zekâya kadar birçok faktör kadınların erkekleri çekici bulmasında etkili oluyor. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, kadınların partner seçiminde düşündüğümüzden daha çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduğunu ortaya koyuyor.
1- POPÜLERLİK
Bilim insanlarına göre, erkekler diğer kadınlar arasında popüler olduklarında daha çekici görünüyorlar.