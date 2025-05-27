Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik

4- ZEKA

Bazıları için dış görünüş ve kişilik pek önemli değil. Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, her on kişiden biri, sapioseksüellik olarak bilinen bir özellik olan zekayı bir partnerde en çekici özellik olarak görüyor.