Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik

Kadınlar erkeklerde en çok neye dikkat ediyor? Bilimsel araştırmalara göre, popülerlikten paraya, kas yapısından zekâya kadar birçok faktör kadınların erkekleri çekici bulmasında etkili oluyor. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, kadınların partner seçiminde düşündüğümüzden daha çeşitli kriterleri göz önünde bulundurduğunu ortaya koyuyor.

Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 1

1- POPÜLERLİK

Bilim insanlarına göre, erkekler diğer kadınlar arasında popüler olduklarında daha çekici görünüyorlar.


YAŞAM HABERLERİ

Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 2

Teoriye göre, kadınlar partneri olan erkeklere özellikle ilgi duyuyorlar çünkü bu erkekler daha nazik ve sadık oluyorlar, bu da onları 'iyi eşler' yapıyor.


Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 3

2-PARA

Yeni bir araştırmaya göre, kadınlar cüzdanlarının şişkin olduğunu düşündükleri erkekleri daha çekici buluyorlar. Ancak erkekler için hâlâ önemli olan dış görünüş.

Yapılan son bir araştırma, kadınların erkek partner seçerken maaş konusunda erkeklere göre dört kat daha fazla hassas davrandığını ortaya koydu.


Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 4

3-KASLAR

Avustralya'da yapılan son bir araştırmaya göre, kadınların ne istediği sorulduğunda kaslı ve uzun boylu erkekler hâlâ öne çıkıyor.

Bilim insanları 160 kadına üstsüz, yüzü görünmeyen erkeklerin fotoğraflarını gösterdi ve kadınlardan çekiciliklerine ilişkin bir puan vermelerini istedi.


Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 5

Sonuçlar, kaslı kollara ve sıkı gövdelere sahip, güçlü görünen erkeklerin, spor salonunda daha az çalışanlardan çok daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.


Kadınlar erkeklerde 4 şeyi çekici buluyor: En karşı konulamaz özellik - 6

4- ZEKA

Bazıları için dış görünüş ve kişilik pek önemli değil. Batı Avustralya Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, her on kişiden biri, sapioseksüellik olarak bilinen bir özellik olan zekayı bir partnerde en çekici özellik olarak görüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER