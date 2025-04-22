Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı

Pew Araştırma Merkezi'ne göre, Amerikalı kadınların neredeyse yarısı, evliliği mutlu bir yaşam için gerekli görmüyor. Wall Street Journal'de yer alan haberde, kadınların romantizm arayışının da büyük oranda düşüşe geçtiği ifade edildi.

2022 yılında yapılan başka bir Pew araştırmasına göre, bekar kadınların yalnızca yüzde 34’ü ciddi bir ilişki arayışında. Bu oran, 2019’daki yüzde 38’lik seviyeden daha düşük.