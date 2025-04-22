Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı

Yapılan araştırmalar, birçok kadının evliliği tatmin edici bir süreç olarak görmediğini ve bekar kalmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor.

Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı - 1

Pew Araştırma Merkezi'ne göre, Amerikalı kadınların neredeyse yarısı, evliliği mutlu bir yaşam için gerekli görmüyor. Wall Street Journal'de yer alan haberde, kadınların romantizm arayışının da büyük oranda düşüşe geçtiği ifade edildi.

2022 yılında yapılan başka bir Pew araştırmasına göre, bekar kadınların yalnızca yüzde 34’ü ciddi bir ilişki arayışında. Bu oran, 2019’daki yüzde 38’lik seviyeden daha düşük.

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Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı - 2

Aspen Ekonomik Strateji Grubu’nun yaptığı bir analiz, 18-40 yaş arasındaki kadınların yüzde 54’ünün kendilerini bekar olarak tanımladığını ortaya koydu.

Kadınlar, daha önceki yıllarda evlenip çocuk sahibi olamadıkları için utanıyorlardı. Ancak artık bu durumdan gurur duyuyorlar.

Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı - 3

İçerik üreticisi Anne Kai, "Bekarlıktan keyif alan kadınların yeterince takdir edilmediklerini düşünüyorum. Hala 'çocuksuz kedili kadın' klişesi var. Hayatınızı yalnız başınıza da neşeyle sürdürebilirsiniz'' ifadelerini kullandı. Birçok kadın, Kai'ın bu sözlerine destek verdi.

Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı - 4

İlişki uzmanı Danielle Szetela, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "Kadınlar, birincil önceliklerinin huzurlarını korumak olduğunu yeni yeni fark ediyorlar. Bu durum, kadın erkek ilişkisinde önemli bir değişimi simgeliyor'' dedi.

Kadınlar evlilikten korkuyor mu? Son araştırma yanıtladı - 5

103 yaşındaki Betty Reid Soskin de "Gençliğime vereceğim en büyük tavsiye, asla evlenmemek olurdu" demişti.

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