Kadir Doğulu: Mutlu evlilik diye bir şey yok

1 Kadir Doğulu, Ayten Alpün’ün Youtube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Çok konuşulan düğünü ve evliliği hakkında konuşan oyuncu şunları söyledi: - "Düğünümüz için 201 kişi hesapladık ve gönülden çağırdık. Benim iyime kötüme şahit olmuş insanları çağırmak istedim. Akrabaymış değilmiş diye ayırmadım. Sülalem çok geniş. Kimse kırılmasın ama çoğunu çağırmadım. Kimi görmek istiyorduk? Bizim en kötü anımızı kimler biliyordu? En iyi, en mutlu anımızı kimler biliyordu? Hiçbir şey tasarlamadık. Kapıdan çıkmadan önce mottomuz eğlenmekti.

2 "Ben ona, 'Karıcığım eğlen, hiçbir şeye takılma' dedim. O da bana dedi ki 'Kocacığım sen de eğlen hiçbir şeye takılma.' Ve biz öyle yaptık. Masa masa gezmedik. 'Bizi görmek istiyorsanız piste buyurun' dedik. Çok memnunuz. Hala açıp açıp izliyoruz videomuzu. Fotoğraflarımıza bakıyoruz. Hayatımızın mihenk taşlarından biri oldu o gün. Böyle olacağını biz de tahmin etmedik" açıklamalarında bulundu."







3 "17 yaşında ayrıldım Mersin'den bir şekilde koptuk. Hala organik olarak bağım var, saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Bayramda seyranda gidiyorsam kapı kapı dolaşırım hepsini tek tek ama bir süreci birlikte geçirdiğim insanlarla en güzel günümü beraber geçirmek istedik açıkçası. Çocukluğumu bilen insanlar geldi. Anneannem oradaydı... Halam geldi. İlk içki kadehimizi gece 01.00'da içtik."

4 'Mutluluk sarhoşluğunu ben hayatımda ilk defa orada yaşadım. Çok keyifliydi. Neslihan bu konuda harika bir eş. Eşin ne demek olduğunu anladım. Böyle bir şey olacağını bilseydim evliliğin ya da onunla geçirdiğim zamanın çok daha önce tanışmak, çok daha önce evlenmek isterdim."







5 "Ben bir çok kez aşık olduğumu düşünüyordum da, aşk ne demekmiş onu da anladım. Benim insalcım tarafımı çok besleyen ve onu öne çıkartmam için destek olan bir ruh Neslihan.





6 'Mutlu evlilik' diye bir şey yok. Mutlu evliliğe giden yol var. Hadi evlendik, mutlu olalım. Çaba sarf etmezsen nasıl olacak bu? Eşim dediğin insanı tanımazsan nasıl olacak? Eş demek bir olabilmek demek. Teklik yok, birlik var.





