Kadir Doğulu: Neslihan’a bu hayatı sevdirdim

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül Doğulu ile 2016 yılında evlenen Kadir Doğulu, karavan ve kamp maceralarını anlattı. 11 noktada kamp yaparak özgürleştiklerini dile getiren Doğulu, "İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Her şeyi yolda öğrendik" dedi.

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25.02.2020 - 09:49

Karavanlarını 300 bin lira ödeyerek yenileyen ve lüks oteller yerine doğal hayatı tercih eden Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül ikilisinden Doğulu, kamp ve karavan maceralarına ait tecrübelerini paylaştı.

“Doğayı alternatif olmaktan çıkarmak gerek. O alternatif kent yaşamıdır” diyen Doğulu, karavan ve kamp macerasının küçük yaşlarda edindiği alışkanlıklarla başladığını belirtti.

Mersin’de doğup büyüdüğünü ve çocukluğunda Toros Dağları’nın bir süre kendisi için ev olduğunu söyleyen Doğulu, doğayla iç içe olmasını da buna bağladı.

Toroslar’ın yaylalarında ve köylerinde yaşarken önce evin belirli bir çapında uzaklaştığını, daha sonra da bu mesafeyi daha da uzatarak kilometrelerce uzaklara gittiğini söyleyen Doğulu, 10-12 yaşlarından itibaren karavan sevgisini daha da artırdığının altını çizdi.

Doğulu, “Karavanımızı ilk aldıktan sonra İpsala’dan yola çıkıp İsviçre’ye kadar gittik. Hiçbir tecrübe olmadan her şeyi yolda öğrendik. Gidiş gelişte toplan 11 kamp alanında durduk ve birçok güzel arkadaşlıklar kurduk" ifadelerini kullandı.

"Otel yerine kamp alanında kaldık ve çok güzel manzaralar görüp harika keşiflerimiz oldu" diyen Doğulu, "Kamp hayatı bambaşka bir şey ve öğreneceğiniz birçok şey var. Kamp hayatı özgürlük veriyor insana. Herhangi bir aksilik olacaksa olması gereken olur, o anda bunun sana sağladığı endişe, vesvese ve panikten kurtulursanız özgür olursunuz ve her şeyi başarırsınız" sözlerini dile getirdi.

Doğulu “Neslihan’a kamp hayatını yavaş yavaş sevdirdim. Önce yakın yerlerde kamp kurmaya başladık. Normalde yük olmasın diye yanıma fazla şey almam ama onun daha rahat edebilmesi için uygun ortamı sağladım. Ve sonra kademe kademe uzaklara götürerek bu hayatı sevdirdim” dedi.

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