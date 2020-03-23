Kadir İnanır: Başka bir yer yok! (Ünlülerin gözünden corona virüs)

Corona virüs tüm dünyada etkisini ciddi bir şekilde gösteriyor. Her ülke kendi koşullarına göre önlemler alıyor, iptal ve erteleme kararları çıkıyor. Bunlara ek olarak, sektörel anlamda alınan önlemler de kaçınılmaz bir şekilde art arda geliyor. Sanat ve eğlence dünyasında çekimlerine ara verilen filmler, vizyon tarihi değişiklikleri, festival ertelemeleri ön plana çıkıyor.

5 MİLYAR DOLAR ZARAR

Hatta sinema sektörünün 2 ayda yaklaşık 5 milyar dolar zarar ettiği hesaplanıyor. Hal böyle olunca hayatlarını adeta kameralar önünde yaşayan ünlü isimler de hem vatandaş olarak hem de iş olarak corona virüsten etkileniyor. İşte milyonlarca takipçisi olan ünlü isimlerin salgına karşı aldıkları önlemler ve paylaştıkları mesajlar...