Kadir İnanır'dan haber var. Aylar sonra ilk kez ayakta
06.01.2026 16:45
NTV - Haber Merkezi
Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'dan yeni bir kare geldi. Usta oyuncunun geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi dikkat çekti.
Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 2024'te taburcu oldu.
Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ı bu süreçte ünlü isimler yalnız bırakmıyor.
"O HER ANLAMDA KADİR İNANIR"
Son olarak Canan Kaftancıoğlu, usta oyuncuyu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kadir İnanır'la objektif karşısına geçen Kaftancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:
"Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır."
Uzun süredir tedavisi süren 76 yaşındaki Kadir İnanır'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası ilk kez ayakta poz vermesi hayranlarını sevindirdi.