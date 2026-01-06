Kadir İnanır'dan haber var. Aylar sonra ilk kez ayakta

Son olarak Canan Kaftancıoğlu, usta oyuncuyu ziyaret etti. Ziyaret sonrası Kadir İnanır'la objektif karşısına geçen Kaftancıoğlu, fotoğrafa şu notu düştü:

"Kadir İnanır'la fotoğraf paylaşabiliriz artık. Hem de ayakta. Bir hekim olarak; bu fotoğrafın Kadir İnanır inadı ve kararlılığının sonucu olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O her anlamda Kadir İnanır."