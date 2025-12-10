Kadir İnanır'dan haber var. Son dönemde sağlık sorunu yaşayan ünlüler
Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ın son halinin ortaya çıkması, sağlık sorunu yaşayan ünlü isimleri akıllara getirdi.
Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan Yeşilçam yıldızlarından Kadir İnanır, 2024'te taburcu oldu.
Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak, tedavisi süren usta oyuncuyu ziyaret etti. Cayak ile İnanır'ın fotoğrafının sosyal medyada gündem olması sonrası akıllara aniden rahatsızlanan ünlüler geldi.
COŞKUN GÖĞEN
Yeşilçam'ın en çok sevilen kötü karakterlerinden "Tecavüzcü Coşkun" lakaplı Coşkun Göğen'in 3 gün önce hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü ortaya çıktı.
Zatürre olduktan sonra nefes almakta zorluk çektiğini belirten 80 yaşındaki Göğen, iyi olduğunu ve yarın taburcu olacağını belirtti.
MURAT CEMCİR
İç kanama sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, hayranlarını korkuttu. Durumu iyiye gidince normal odaya alınan ünlü ismin yürümeye başladığı öğrenilmişti. 49 yaşındaki Murat Cemcir'in taburcu edildiği belirtiliyor.
FATİH ÜREK
15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca kalbi duran ve akabinde hastaneye kaldırılan Fatih Ürek'in yaşam savaşı sürüyor.
Tedavisi yoğun bakımda devam eden Ürek'in menajeri, son olarak ünlü sanatçının hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadığını açıkladı.
AHU YAĞTU
Oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu, taburcu olduktan sonra sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarımda biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi."
Birkaç hafta önce katıldığı bir galada iyi olduğunu belirten Ahu Yağtu, "Vertigo hala devam ediyor, ondan kurtulamadım" dedi.
ÖZCAN DENİZ
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz de aylar önce kalp spazmı geçirdi. 52 yaşındaki Deniz, yaşadığı sağlık sorunu sonrası "Öncelikle telaşlanan, arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve canım eşimin evde el bebek gül bebek bakımıyla her şey geride kaldı. Gayet iyiyim ve de her şey yolunda" açıklamasını yapmıştı.
AHMET MEKİN
Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, geçtiğimiz yaz yürüyüş yaparken kalça kemiğini kırdı. Ameliyat olan ve tedavisi tamamlanan Mekin, eski sağlığına kavuştu. Usta isim son olarak “Bak Postacı Geliyor” adlı filmde rol aldı.