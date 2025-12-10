Kadir İnanır'dan haber var. Son dönemde sağlık sorunu yaşayan ünlüler

Oyuncu Ahu Yağtu, 16 Eylül’de baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Beyin anevrizması teşhisi konulan ünlü oyuncu, taburcu olduktan sonra sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarımda biri patlamak üzere olan 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi."

Birkaç hafta önce katıldığı bir galada iyi olduğunu belirten Ahu Yağtu, "Vertigo hala devam ediyor, ondan kurtulamadım" dedi.