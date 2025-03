Kadir Suresi Türkçe/Arapça nasıl okunur? Kadir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu, anlamı ve meali

KADİR SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kadir Suresi, özellikle Ramazan ayının son on günü içinde Kadir Gecesi’ni arayanlar tarafından sıklıkla okunur. Bunun yanı sıra, günün herhangi bir vaktinde veya ibadetlerin sonrasında okumak da mümkündür. Kaynaklarda belli bir vakit sınırlaması bulunmaz. Gelenekte, Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın 27. gecesi olabileceğine dair yaygın bir görüş vardır. Bu nedenle o gece sureye ayrı bir önem atfedilir. Ancak kesin tarih bilinmediği için, Ramazan’ın son on gününde sureyi sık tekrar etmek yaygın bir uygulamadır. Diğer zamanlarda da sureyi okumak sevap kazandırır. Kişi, manevi ihtiyaç hissettiği her an bu sureden yararlanabilir.





KADİR SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA

HER GÜN KADİR SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Kadir Suresi okunduktan sonra, samimi bir kalple Allah’a yönelmek ve O’ndan af, mağfiret, rahmet istemek önemlidir. Rivayetlerde Hz. Peygamber’e Hz. Aişe tarafından, “Kadir Gecesi’ne erişirsem hangi duayı yapmalıyım?” sorusu yöneltilir. O da, “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklindeki duayı önerir. Bu dua, surenin manevî ruhuna uygun bir içeriğe sahiptir. Kişi dilerse kendi sözcükleriyle de niyetini ve isteğini ifade edebilir. Sure bittikten hemen sonra elleri semaya kaldırarak bu duayı yapmak, Kadir Gecesi’nin bereketine ve surenin derin mesajına uygun bir davranış biçimi olarak kabul edilir.Kadir Suresi’ni her gün okumak, Kur’an’a yakınlığı artırır. Sure, beş kısa ayet içerdiği için günlük hayata kolayca dahil edilebilir. Düzenli tekrar, anlamın kalbe iyice yerleşmesine ve manevi duyarlılığın yükselmesine sebep olur. Kaynaklarda, sürekli okunmasının gönle huzur ve kalbe itminan verdiği vurgulanır. Surede Kadir Gecesi’nin büyüklüğü dile getirildiğinden, her gün okumak, ibadet bilincini canlı tutar. Bu, müminin aklına Ramazan’ı ve Kadir Gecesi’ni getirerek bütün yıla yayılan bir manevi farkındalık sağlar. Her gün okumak, sadece Ramazan’a has bir ibadet şeklinden öte, sürekli bir zikre dönüşerek Allah’ın rahmetine daha çok yaklaşmayı hedefler.