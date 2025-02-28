Kadir Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kadir Suresi meali ve tefsiri

KADİR SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kadir Suresi, Mushaf düzenine göre 30. cüz içinde yer alan kısa bir suredir. Standart baskı Kur’an-ı Kerimlerde genellikle sonlara yakın sayfalarda bulunur. Farklı yayınevlerinin baskılarında sayfa numaraları değişiklik gösterebilir. Ancak yaygın kabul gören basımlarda, Kadir Suresi çoğunlukla 597. sayfa civarında yer alır. Bazı Mushaflarda birkaç sayfa oynama olabilir. Bu nedenle tam bir kesinlikten ziyade ortalama bir sayfa aralığı söylenir. Okuyucuların sıklıkla 30. cüz içerisinde, son kısımda bu sureye ulaşacağı hatırlatılır. Mushaf’ın indeksine bakarak veya son cüzün içinde takip ederek Kadir Suresi’ne kolaylıkla erişmek mümkündür. Bu sayfa bilgisi, farklı boyut ve baskılara göre değişebilir.





KADİR SURESİ KAÇ SAYFA?

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KADİR SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Kadir Suresi, içerik açısından çok kısa olduğu için tek bir sayfadan daha az yer kaplar. Ayet sayısı beş olduğu için bazı Mushaflarda birkaç satırda yer alır. Dolayısıyla “Kadir Suresi kaç sayfa?” sorusuna, bir sayfanın küçük bir bölümüne denk geldiği cevabı verilir. Bazı baskılarda, sure tek başına yarım sayfadan daha azlık bir alanda bulunabilir. Genellikle 30. cüzün son kısımlarında olduğu için hemen fark edilir. Kaynaklarda, surenin toplam ayet uzunluğundan dolayı özel bir sayfa sayısı olmadığı vurgulanır. Bu nedenle herhangi bir tam sayfa söz konusu değildir; sure, Kur’an-ı Kerim’de oldukça kısa bir metin halinde yer alır.Kadir Suresi, Kur’an’ın önemini ve Kadir Gecesi’nin manevi değerini anlatır. Bu sure, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Böylece, ibadete ayrılan bir gecenin yıllar süren ibadetlerle eş değer sevaplar kazandırabileceğine dikkat çeker. Bu yönüyle surenin okunması, insanı manevi olarak güçlendirir. Kaynaklarda, Kadir Suresi okuyanların gönül huzuru bulacağı, dertlerden arınmak ve hayır kapılarını aralamak için Allah’tan dilekte bulunabileceği belirtilir. Ayrıca, meleklerin ve Ruh’un o gece inmesinden bahsedilmesi, bu gecede yapılan ibadetlerin özel bir şefkat ve rahmet dairesinde karşılık bulacağını hissettirir. Surenin kısa, öz ve derin anlamlı yapısı, faydalarını daha da pekiştirir. Okuyanlar, Allah’ın rahmet ve merhametinin son derece geniş olduğuna şahitlik eden mesajları bünyesinde taşır.Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde bulunur. 30. cüz, Kur’an’ın son cüzü olup birçok kısa surenin yer aldığı bölümdür. Bu cüzün içinde yer alan Kadir Suresi, beş ayetlik kısa bir metindir. Bazı kaynaklarda surelerin sıralaması ve isimlendirilmesiyle ilgili ufak farklılıklar olsa da ana akım baskılarda herhangi bir değişikliğe rastlanmaz. Sure, Kuran’daki genel dizilime uygun şekilde 30. cüzün sonlarına doğru konumlanır. Bu cüz, kısa sureleri barındırması nedeniyle kolay ezber yapılmak istenen bölümler arasında sayılır. Kadir Suresi de bu bölümde yer aldığı için müminlere ramazan ve Kadir Gecesi atmosferini yansıtır. Bu cüz içinde bulunması sureyi öğrenmeyi daha rahat hale getirir.