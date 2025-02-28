Kafirun Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi meali ve tefsiri

KAFİRUN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Kafirun Suresi Kur’an-ı Kerim’in 603. sayfasında bulunur. Bazı Mushaflarda sayfa farklılıkları görülebilir ama genellikle 603. sayfa olarak bilinir. Mushaf düzeni ve sayfa numaraları yayınevine göre az da olsa değişebilir, ancak en yaygın basımlarda bu surenin 30. cüz içinde ve 603. sayfada yer aldığı söylenir. Sure, kısa yapısı nedeniyle diğer kısa surelerle birlikte bulunur. Dileyenler 30. cüzü takip ederek de kolayca sureyi bulabilir. Özellikle küçük boy Mushaflarda sayfa numarası değişebileceği için kontrol etmek önerilir. Genellikle 603. sayfada rastlanır ve 109. sure sırasındadır.





KAFİRUN SURESİ KAÇ SAYFA?

KAFİRUN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? KAFİRUN SURESİ'NİN FAYDALARI

KAFİRUN SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Kafirun Suresi, toplam 6 ayetten oluşan kısa bir suredir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de tek bir sayfa içerisinde yer alır. Birçok basımda, tek bir tam sayfa veya bir sayfanın belirli bir kısmına denk gelir. Ayet sayısı az olduğu için, herhangi bir yerde birkaç satırlık bölümde de bitmiş olabilir. Yayınevlerine veya Mushaf düzenine göre ufak farklılıklar olsa da genellikle tek sayfa sınırını aşmaz. 30. cüzün sonunda bulunduğundan, diğer kısa surelerin yanında görülür. Dolayısıyla kaç sayfa sorusuna “genellikle tek sayfadır” cevabı verilir. 603. sayfada bulunması, yaygın bir kabul görür.Kafirun Suresi, tevhidi vurgulamasıyla büyük önem taşır. İslam kaynaklarında, şirkten korunmaya yardımcı olduğu yönünde rivayetler bulunur. Hadislerde, özellikle Kafirun Suresi okumanın insanı şirk düşüncesinden uzak tuttuğuna dair bilgiler aktarılır. Peygamber Efendimizin (s.a.v.), sabah namazının ve akşam namazının sünnetinde sıkça okuduğuna dair rivayetler vardır. İslam alimleri, sureyi okuyan kimselerin iman bütünlüğünü korumada güç kazandığını belirtir. İnsanlara, inanç konusundaki kararlılığı hatırlatır ve tek Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini vurgular. Bu sure, gönülleri manevi bakımdan diriltmeye ve sapkın düşüncelerden uzak kalmaya destek olur. Dolayısıyla Kafirun Suresi’nin faziletleri arasında; Allah’a yönelmede sebat, şirkten korunma bilinci ve manevi huzurun artması gibi faydalar sayılır. İslam geleneğinde “Mukaşkışe” adıyla da anıldığı rivayet edilir. Bazı rivayetler ise “Kul yâ eyyühel kâfirûn” suresinin, Kur’an’ın dörtte birine denk sevap taşıdığı şeklindedir.Kafirun Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içinde bulunur. 30. cüz, pek çok kısa surenin bir arada yer aldığı kısımdır ve bu sure de o bölümde yer aldığı için genellikle “Cüz’ün sonlarında” diye belirtilir. Bu cüz içerisinde; Nas, Felak, İhlas gibi diğer kısa sureler de sıralanır. Dolayısıyla Kafirun Suresi, ezberlenmesi kolay ve namazlarda sıkça okunan surelerin arasında bulunur. Ayetlerin kısa ve net olması, 30. cüzün genel özelliklerindendir. Bu cüzde, Mekke’de inen surelerin çoğunda tevhid vurgusu yapıldığı görülür. Kafirun Suresi de aynı temayı taşır.