Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle

Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.