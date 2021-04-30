Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Kağıt Ev’, 26 Nisan Pazartesi günü Star’da. işte yeni bölümde yaşanacaklar ve fotoğraflar...

30.04.2021 - 10:33

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 1

Star’ın yeni dizisi ‘Kağıt Ev’, pazartesi günleri izleyicisi ile buluşuyor.  Başrollerinde; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş gibi önemli isimlerin yer aldığı ‘Kağıt Ev’, 3 Mayıs Pazartesi günü Star’da.

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 2

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu ‘Kağıt Ev’in oyuncu kadrosunda ise; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 3

3. BÖLÜM KONUSU

Kızları Cemre’nin korkunç bir şekilde öldürdüğü İnci’nin oğlu Mert’in sevgilisi olduğunu öğrenen Aylin büyük bir şok yaşar. Aylin, kocasının oğlunun sevgilisiyle bir gönül ilişkisi içinde olduğunu zannetmiştir. 

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 4

Oysa ki Aylin’in şüpheleri gerçek değildir. Ancak Cihan’ın karısını ikna etmesi kolay olmaz. Karı koca Fırtına’yı çok daha büyük bir tehlike beklemektedir. 

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 5

Oğullarının İnci’nin sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıkarsa, hiçbir şeyden haberi olmayan Mert cinayetle suçlanabilir. Tek çare İnci’nin cansız bedeninin bahçedeki bostandan çıkarılıp, intihar süsü verebilecekleri bir yere taşınmasıdır. 

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 6

Ancak bu kararı uygulamak hiç de kolay olmaz. Aylin ve Cihan Fırtına her adımda kendi bataklıklarında biraz daha çıkmaza gömülmektedir. Cihan, karısının güvenini kazanmak ve ailesini düştükleri bu zor durumdan kurtarmak için harekete geçer.

Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 7
Gülsüm’ün her davranışı her sözü Aylin ve Cihan için vicdan azabına dönüşür. Kızının davranışlarını anlamlandıramayan Aylin, kendi geçmişindeki karanlık sırları araştırmaya başlar.
Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 8
Belki de geçmişten gelen ve Aylin’in unutmak istediği bu karanlık sırlar bugün yaşananların temelini oluşturmuştur.
Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 9
Aylin yıllar sonra hiç istemese de bir ziyaret gerçekleştirir.
Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 10
Bu ziyaretle Aylin korkunç gerçeğin de farkına varır.
Kağıt Ev 3. bölüm fotoğrafları: Cihan ve Aylin'den yeni hamle - 11
Cemre belki de onun yüzünden İnci’yi öldürmüştür.

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