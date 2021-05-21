Kağıt Ev 6. bölüm fotoğrafları: İntikam vakti

Fırtına ailesinde sular durulmazken, Gülsüm’lerin evinde İnci’siz bir hayat başlar. Halil ve Gülsüm’ün oğullarından istekleri, Çetin’in hiç ummadığı bir çıkmaza girmesine neden olacaktır. İnci cinayetinin peşini bırakmayan televizyon yapımcısı Azra’nın yeni hamleleri ne olacak? Bülent cinayetle ilgili hangi ipuçlarını bulacak?

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