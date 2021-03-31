Kağıt Ev setinden ilk kareler

31.03.2021 - 10:31
Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda; Helin Kandemir, Nejat Uygur, Bülent Gültekin, Yaşar Üzer, Bulut Teker, Tuğçe Aykut gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
‘Kağıt Ev’’in çekimleri İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin setinden paylaşılan fotoğraflar ise büyük merak uyandırdı.
Evli ve 3 çocuk sahibi karı kocayı canlandıran başrol oyuncuları Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu’nun yer aldığı renkli anlar basın ve sosyal medyada beğeni dolu yorumlar aldı.
SÜRÜKLEYİCİ SENARYO
Yakında seyirci ile buluşacak olan ‘Kağıt Ev’, sürükleyici senaryosuyla herkesi ekran başına kilitleyecek. Cihan (Erdal Beşikçioğlu) ve Aylin Fırtına (Nur Fettahoğlu) oğulları Mert (Nejat Uygur), büyük kızları Cemre (Helin Kandemir) ve küçük kızları Melisa (Bulut Teker) ile; mutluluk ve refah içinde, imrenilecek bir hayat yaşamaktadırlar.