Kahramanmaraş'ın ikinci karı yağdı, karsambaçlar yapılmaya başlandı

Tatlının yapılışı bölgelerte göre değişiklik gösteriyor. İki ana unsuru kar ve şurup olan tatlıda genellikle pekmez tercih ediliyor. Kahramanmaraş'ta kış aylarının tatlısı karsambaç için karlar, geleneksel yöntemlerle toplanıyor ve yaz aylarına kadar depolanıyor. İstenilen miktarda alınan kar, üzüm pekmeziyle hazırlanıyor. Bu geleneksel tatlının sevenleri de hayli fazla. Ayrıca bu tatlının Osmanlı mutfağından geldiği biliniyor.

“İKİNCİ KAR YAĞIŞINDA KARSAMBAÇ YİYİN DERLER”

Kahramanmaraşlı vatandaşlardan Neslihan Hopur, karsambaçın doğal bir lezzet olduğunu, organik kar ve temiz karla yapıldığını belirtti. Hopur, duyulana göre bu tatlının yeneceğe tarihi ise “İkinci yağışında yiyin derler her zaman. Bu karın memleketimize ikinci yağışı” diyerek işaret etti.

Vatandaşlar tatlının geleneksel, kendine özgü bir lezzet ve “Yalnızca Kahramanmaraş'a özgü bir değer” olduğunu düşünüyor.