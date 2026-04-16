Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Sanatçılar tepkilerini dile getirdi
16.04.2026 10:13
Son Güncelleme: 16.04.2026 10:30
Aydın Kayar
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de yaşananlar sonrası duygularını dile getirdi.
Dün Kahramanmaraş’ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli eğitim gördüğü okulda saldırı düzenledi. Çantasında 5 tabanca ve 7 şarjörle okula gelen Mersinli, beşinci sınıf öğrencilerinin bulunduğu sınıfta çok sayıda kişiyi vurduktan sonra kendi yaşamına son verdi. 9 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı okul saldırısı Türkiye'nin yüreğini yaktı. Ünlü isimler de yaşananlara kayıtsız kalamadı. İşte ünlülerin paylaşımları…
Yasemin Şefkatli: Sağlıklı düşünemiyorum, kalbim çok ağır. Videoları izlerken sürekli annelerin yerine kendimi koyup acaba bir şey oldu mu ona korkusunu içimde yaşıyorum. Morgun önünde bekleyen aileler... Onları düşünemiyorum bile. Sabah evden uğurluyorsun çocuğunu hayattaki en değerlin, en saf en hassas olduğun, üstüne titrediğin uğruna ölebileceğin evladını öpe koklaya uğurluyorsun sonra… Sonrası yok, yok işte. Kalbim çok ağır gidene de kalana da…
Murat Dalkılıç: Çocukları bu kadar boşveremeyiz. Onların her şeyi merakla izlediğini bu kadar görmezden gelemeyiz. Neye ilham, neye ibretlik olabileceğimizi şuursuz ve idraksızca yok sayamayız. Suç bu çocukta zannediyosak vay halimize! Çocuk dediğin kopyalar ve bir rehberi de yoksa duyguların altında kalır.
Artık o kadar mıymıntı olduk ki şikayet etmekten çocuklarımızı görmüyoruz onlar da kafasına göre takılır tabi, fark edilmek için. Her sorunu çok şükür başkalarından bilmeyi çok iyi biliyoruz. Hemen sorumlu, devlet, öğretmen, doktor, polis... Biz hiç sorumlu değiliz. Hiç almayalım sorumluluk üzerimize aman… Ayıplanırız sorumluluk bizim dersek. Geçmiş olsun ülkemize, bu vahşeti ve sebebiyet verenleri kınıyorum.
Ozan Akbaba: Diyecek söz bulamıyorum. Çocukların bir yanına da velileri mi otursun diye düşünüyorum. Sonra o kadar karamsar olma diye toparlıyorum tekrar fikirlerimi, umutlarımı. Ne olur çocuklarınızı eğitin. Görmezden gelmeyin. Bırakın kibar, anlayışlı ve hoşgörülü büyüsünler.
Tarkan: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.
Seda Bakan: Denilecek şey çok ama doğru kelimelerle ifade etmek zor. Başımız sağ olsun.
Barış Arduç: Çok üzgünüm.
Gupse Özay: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.
Demet Özdemir: Çok üzgünüm. Artık kelimem kalmadı. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Başımız sağ olsun.
Sibel Can: Ülke olarak derin bir üzüntü içindeyiz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarını hedef alan bu menfur saldırılara şiddetle karşı çıkıyoruz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Şanlıurfa'da saldırıdan etkilenen herkese ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum.
Tuba Büyüküstün: İnsan ne diyeceğini ne hissedeceğini bilemiyor. Çocuklar… Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, okullarımız… Ne oldu da memleketimizde hiç olmayacak şeyler olmaya başladı. Sebepler ne? Düşünmek lazım, sonuçlar çıkarmak, çözüm bulmak lazım. Sanki…
Türkan Şoray: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum.
Derya Baykal: Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
Demet Akalın: İnanılır gibi değil ne oldu bu çocuklara? O kadar mühimmatı nasıl ve nereden bulmuş? Üzgünüm aşırı üzgünüm.
Hadise: Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım.
Burcu Özberk: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımıza ve değerli öğretmenlere ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. İki gündür yaşanan bu korkunç saldırıyı anlamamakla birlikte büyük bir üzüntü yaşıyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.
Edis Görgülü: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan hain saldırılar çok üzücü. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Demet Akbağ: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.