Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Sanatçılar tepkilerini dile getirdi

Yasemin Şefkatli: Sağlıklı düşünemiyorum, kalbim çok ağır. Videoları izlerken sürekli annelerin yerine kendimi koyup acaba bir şey oldu mu ona korkusunu içimde yaşıyorum. Morgun önünde bekleyen aileler... Onları düşünemiyorum bile. Sabah evden uğurluyorsun çocuğunu hayattaki en değerlin, en saf en hassas olduğun, üstüne titrediğin uğruna ölebileceğin evladını öpe koklaya uğurluyorsun sonra… Sonrası yok, yok işte. Kalbim çok ağır gidene de kalana da…

Murat Dalkılıç: Çocukları bu kadar boşveremeyiz. Onların her şeyi merakla izlediğini bu kadar görmezden gelemeyiz. Neye ilham, neye ibretlik olabileceğimizi şuursuz ve idraksızca yok sayamayız. Suç bu çocukta zannediyosak vay halimize! Çocuk dediğin kopyalar ve bir rehberi de yoksa duyguların altında kalır.

Artık o kadar mıymıntı olduk ki şikayet etmekten çocuklarımızı görmüyoruz onlar da kafasına göre takılır tabi, fark edilmek için. Her sorunu çok şükür başkalarından bilmeyi çok iyi biliyoruz. Hemen sorumlu, devlet, öğretmen, doktor, polis... Biz hiç sorumlu değiliz. Hiç almayalım sorumluluk üzerimize aman… Ayıplanırız sorumluluk bizim dersek. Geçmiş olsun ülkemize, bu vahşeti ve sebebiyet verenleri kınıyorum.