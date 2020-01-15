Kahvaltı polemiği devam ederken şehirlere göre kahvaltı rehberi (İzmir'de boyoz, Gaziantep'te beyran)

Doktor Mehmet Öz, yıllardır beslenme uzmanlarının kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu savunan sözlerine karşı çıktı ve "Kahvaltıya ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Bu bir reklam aracı. Bu inanışların birçoğu sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmadı" dedi. Öz'ün sözleri uzmanları ikiye ayırdı. Kahvaltı polemiği devam ederken şehirlere göre kahvaltı rehberi hazırladık. Bu galeri kahvaltısını çalıştığı ofiste simit- peynir- çay üçlüsü ya da poğaça çay ikilisi ile yapan ve haftasonu yapacağı serpme kahvaltının hayalini kuranlar için geliyor.

İzmir

İzmir' kahvaltıları da mutfağı kadar zengindir. Çıtır gevrek, susam yağıyla hazırlanan ve haşlanmış yumurtayla yenen boyoz,  domates-biber ve izmir tulumu ile hazırlanan kumru...

Pişi, yağda kızartılmış hamur olan keçibacağı, peynirlisi, kıymalısı ve patateslisi yapılan katmer  ve lor üstüne konulan karabaş otu reçeli en önemli karekteristik kahvaltılıklardır.    

Tokat

Tokat kahvaltılarının en özel ürünleri  hiç kuşkusuz Zile pekmezi ve  bez sucuktur.  Çemen, yöresel börekler ve yağlı da diğer önemli ürünlerdir. 

Diyarbakır

Diyarbakırlılar genellikle tabla ciğercilerinde kahvaltı yapar. Ama mükellef bir kahvaltı sofrasında klasiklerin yanına soğuk güveç, turşu, közde patlıcan, biber domates ve  patates kızartması, tüm bunlara ilaveten de koyun yoğurdu eklenir.

Kilis

Kilis kahvaltıları zengin ve lezizdir.  Yumurta, yoğurt ve zeytinyağı karışımından pişirilerek yapılan mıkla, incecik yufka ile yapılan fıstıklı katmer, yöresel gözleme ve semsek, Halep mutfağından gelme yöreye has zeytinyağı ve bu zeytinyağına batırarak yiyebileceğiniz 22 çeşitten yapılan zahter...

Ceviz ile yapılan ve içinde 20 çeşit baharatın bulunduğu tatlı kurabiye kerebiç ve simitin küçültülmüş halini andıran kahga bu sofranın spesiyallerinden.

Gaziantep

Gaziantep'in en sevilen kahvaltısı hiç şüphesiz beyrandır. Şehrin merkezindeki beyrancılar, güne erken başlayanların uğrak yerlerindendir.

Katmer, nohut dürümü, maş piyazı, lolaz, taze Antep peynirli semsek, ciğer dürüm, yumurta piyazı, muhammara da  Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezlerindendir.  

Bir de akşamdan sahana koyulan sütün  kaymak bırakması ile elde edilen üstüne  bal ve fıstık konularak servis edilen sahan kaymağı var ki dillere destandır

Van

Vanlılar için yüzyıllardan beri süregelen kahvaltı kültürü bir geleneğe dönüşmüş durumda. Bir çok Vanlı, kahvaltısını çoğu zaman evlerinde değil, kahvaltı salonlarında yapıyor.  Bu sofraların en göze çarpan yöresel lezzeti otlu peynir,  Bahçesaray balı ve  mısır unuyla  cevizden yapılan Van çöreğidir. Tabi un yumurta ve yağdan yapılan murtuğa ve sütte bekletildikten sonra öğütülmüş buğdaydan yapılan kavutu da unutmamak gerekir.

Sivas

Sivas kahvaltıklarından en ilginç olanı fırında kelle diyebiliriz. Artık eskisi kadar kahvaltılık olarak tercih edilmese de, fırında 16-17 saat pişirildikten  sonra servis edilen kelle, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek. Sivas kahvaltılıklarının arasında bir başka baş rol oyuncusu da kuru kaymak. 

Karadeniz

Özel peynir ve Trabzon tereyağı ile yapılan yöresel mıhlaması, Rize kavurması, turşu tavali, mısır ekmeği ve  pideleri ile Karadeniz'in her yerinde doyumsuz bir kahvaltı keyfi yaşayabilirsiniz.

Konya

Konya'nın kahvaltı sofralarında başrol,  tok tutma özelliğine sahip Konya'ya has tahinli pidede.  Konya işi peynirli ve sebzeli pide, sıkma denilen, içinde Konya'ya ait küflü peynir ve tereyağı olan ve sacda yapılan pide yine revaçta olan lezzetlerden. Küflü peynirden yapılan sündürme ve meşhur bamya çorbası da kahvaltının vazgeçilmezlerinden.

Denizli

Denizli'de  kahvaltıların vazgeçilmezi közde pişirilmiş kuru biberin üstüne  haşlanmış yumurta ve  kuru soğan ile yapılan yumurta salatasıdır. Acıpayam ve çevresinde hazırlanan tereyağlı yufka da yöreye has  bir başka kahvaltılıktır.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraşlılar genellikle sabahları kelle paça yiyerek güne başlamayı severler.  Kahramanmaraş peyniri, yöresel gözlemeler,  Maraş çöreği de yöreye has diğer kahvaltılıklardır

Afyon

Afyon kahvaltılarının en vazgeçilmez ürünü manda sütünden yapılan Afyon kaymağıdır. Tabi Afyon sucuğunu da unutmamak lazım.

Kayseri

Sucuk, kaymak, bal ve tabii ki pastırma kayseri kahvaltılarının vazgeçilmezidir.

Kars

Fırından yeni çıkmış mis gibi kokan mısır ekmeği, iyi dinlenmiş bir kaşar peyniri ve taze tereyağı  Kars kahvaltılarının başrol oyuncularıdır.

Hatay

Zengin hatay kahvaltıları dillere destandır. Halhalı zeytin, zeytin salatası, zahter salatası, cevizli çökelek, sürk, tuzlu yoğurt, teleme, katıklı ekmek, toprak tepside pişirilmiş yumurta ve peynir en önemli kahvaltılıklardır. 

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da güne çorba ile başlamak isteyenler için en önemli alternatif 'tirit' çorbası. Et suyu, ilik, yufka ekmek ve soğan ile hazırlanan bu çorba tam bir kuvvet iksiri. 'Çorba ağır gelir' diyenler için fırından yeni çıkmış somun ekmek, ve yine fırında pişirilmiş isot ve patates en önemli kahvaltılıklar. Ancak sade yağda kızartılmış yumurtayı da unutmamak gerekiyor.    

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