Kahvaltı polemiği devam ederken şehirlere göre kahvaltı rehberi (İzmir'de boyoz, Gaziantep'te beyran)

İzmir
İzmir' kahvaltıları da mutfağı kadar zengindir. Çıtır gevrek, susam yağıyla hazırlanan ve haşlanmış yumurtayla yenen boyoz, domates-biber ve izmir tulumu ile hazırlanan kumru...
Pişi, yağda kızartılmış hamur olan keçibacağı, peynirlisi, kıymalısı ve patateslisi yapılan katmer ve lor üstüne konulan karabaş otu reçeli en önemli karekteristik kahvaltılıklardır.
Tokat
Tokat kahvaltılarının en özel ürünleri hiç kuşkusuz Zile pekmezi ve bez sucuktur. Çemen, yöresel börekler ve yağlı da diğer önemli ürünlerdir.
Diyarbakır
Diyarbakırlılar genellikle tabla ciğercilerinde kahvaltı yapar. Ama mükellef bir kahvaltı sofrasında klasiklerin yanına soğuk güveç, turşu, közde patlıcan, biber domates ve patates kızartması, tüm bunlara ilaveten de koyun yoğurdu eklenir.
Kilis
Kilis kahvaltıları zengin ve lezizdir. Yumurta, yoğurt ve zeytinyağı karışımından pişirilerek yapılan mıkla, incecik yufka ile yapılan fıstıklı katmer, yöresel gözleme ve semsek, Halep mutfağından gelme yöreye has zeytinyağı ve bu zeytinyağına batırarak yiyebileceğiniz 22 çeşitten yapılan zahter...
Ceviz ile yapılan ve içinde 20 çeşit baharatın bulunduğu tatlı kurabiye kerebiç ve simitin küçültülmüş halini andıran kahga bu sofranın spesiyallerinden.
Gaziantep
Gaziantep'in en sevilen kahvaltısı hiç şüphesiz beyrandır. Şehrin merkezindeki beyrancılar, güne erken başlayanların uğrak yerlerindendir.
Katmer, nohut dürümü, maş piyazı, lolaz, taze Antep peynirli semsek, ciğer dürüm, yumurta piyazı, muhammara da Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezlerindendir.
Bir de akşamdan sahana koyulan sütün kaymak bırakması ile elde edilen üstüne bal ve fıstık konularak servis edilen sahan kaymağı var ki dillere destandır
Van
Vanlılar için yüzyıllardan beri süregelen kahvaltı kültürü bir geleneğe dönüşmüş durumda. Bir çok Vanlı, kahvaltısını çoğu zaman evlerinde değil, kahvaltı salonlarında yapıyor. Bu sofraların en göze çarpan yöresel lezzeti otlu peynir, Bahçesaray balı ve mısır unuyla cevizden yapılan Van çöreğidir. Tabi un yumurta ve yağdan yapılan murtuğa ve sütte bekletildikten sonra öğütülmüş buğdaydan yapılan kavutu da unutmamak gerekir.
Sivas
Sivas kahvaltıklarından en ilginç olanı fırında kelle diyebiliriz. Artık eskisi kadar kahvaltılık olarak tercih edilmese de, fırında 16-17 saat pişirildikten sonra servis edilen kelle, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek. Sivas kahvaltılıklarının arasında bir başka baş rol oyuncusu da kuru kaymak.
Karadeniz
Özel peynir ve Trabzon tereyağı ile yapılan yöresel mıhlaması, Rize kavurması, turşu tavali, mısır ekmeği ve pideleri ile Karadeniz'in her yerinde doyumsuz bir kahvaltı keyfi yaşayabilirsiniz.
Konya
Konya'nın kahvaltı sofralarında başrol, tok tutma özelliğine sahip Konya'ya has tahinli pidede. Konya işi peynirli ve sebzeli pide, sıkma denilen, içinde Konya'ya ait küflü peynir ve tereyağı olan ve sacda yapılan pide yine revaçta olan lezzetlerden. Küflü peynirden yapılan sündürme ve meşhur bamya çorbası da kahvaltının vazgeçilmezlerinden.
Denizli
Denizli'de kahvaltıların vazgeçilmezi közde pişirilmiş kuru biberin üstüne haşlanmış yumurta ve kuru soğan ile yapılan yumurta salatasıdır. Acıpayam ve çevresinde hazırlanan tereyağlı yufka da yöreye has bir başka kahvaltılıktır.
KahramanmaraşKahramanmaraşlılar genellikle sabahları kelle paça yiyerek güne başlamayı severler. Kahramanmaraş peyniri, yöresel gözlemeler, Maraş çöreği de yöreye has diğer kahvaltılıklardır
Afyon
Afyon kahvaltılarının en vazgeçilmez ürünü manda sütünden yapılan Afyon kaymağıdır. Tabi Afyon sucuğunu da unutmamak lazım.
Kayseri
Sucuk, kaymak, bal ve tabii ki pastırma kayseri kahvaltılarının vazgeçilmezidir.
Kars
Fırından yeni çıkmış mis gibi kokan mısır ekmeği, iyi dinlenmiş bir kaşar peyniri ve taze tereyağı Kars kahvaltılarının başrol oyuncularıdır.
Hatay
Zengin hatay kahvaltıları dillere destandır. Halhalı zeytin, zeytin salatası, zahter salatası, cevizli çökelek, sürk, tuzlu yoğurt, teleme, katıklı ekmek, toprak tepside pişirilmiş yumurta ve peynir en önemli kahvaltılıklardır.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da güne çorba ile başlamak isteyenler için en önemli alternatif 'tirit' çorbası. Et suyu, ilik, yufka ekmek ve soğan ile hazırlanan bu çorba tam bir kuvvet iksiri. 'Çorba ağır gelir' diyenler için fırından yeni çıkmış somun ekmek, ve yine fırında pişirilmiş isot ve patates en önemli kahvaltılıklar. Ancak sade yağda kızartılmış yumurtayı da unutmamak gerekiyor.