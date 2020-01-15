Kahvaltı polemiği devam ederken şehirlere göre kahvaltı rehberi (İzmir'de boyoz, Gaziantep'te beyran)

Kilis

Kilis kahvaltıları zengin ve lezizdir. Yumurta, yoğurt ve zeytinyağı karışımından pişirilerek yapılan mıkla, incecik yufka ile yapılan fıstıklı katmer, yöresel gözleme ve semsek, Halep mutfağından gelme yöreye has zeytinyağı ve bu zeytinyağına batırarak yiyebileceğiniz 22 çeşitten yapılan zahter...

Ceviz ile yapılan ve içinde 20 çeşit baharatın bulunduğu tatlı kurabiye kerebiç ve simitin küçültülmüş halini andıran kahga bu sofranın spesiyallerinden.