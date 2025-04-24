Kahvaltıda tüketmeyin: Kalp krizi riskini artırıyor
Kahvaltı günün en önemli öğünü olarak kabul edilir, ancak tüm kahvaltı seçenekleri kalp sağlığına uygun değildir. Bazıları kullanışlı, besleyici seçenekler gibi görünse de, birçok yaygın kahvaltı ürünü sessizce yüksek kolesterol seviyelerine katkıda bulunabilir ve kalp krizi ve diğer kardiyovasküler problemlerin riskini artırabilir. Gerçek şu ki, hızlı ve kolay bir kahvaltı gibi görünen şey uzun vadeli kalp sağlığı için bir tehdit olabilir. İşte kolesterol seviyelerini beklenenden daha yükseğe çıkarabilecek 6 günlük kahvaltı yiyeceği.
ŞEKERLİ TAHILLAR
Şekerle dolu gevrekler, özellikle çocuklar ve meşgul yetişkinler için yaygın bir kahvaltı seçeneğidir. Ancak, bu gevreklerin çoğu rafine şekerler ve yapay katkı maddeleriyle doludur ve bu da trigliserit seviyelerinin artmasına ve iyi HDL kolesterolünün düşmesine neden olabilir.