Kahvaltıda tüketmeyin: Kalp krizi riskini artırıyor

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek ve simitler birçok kişi için kahvaltının temel besinleridir, ancak bunlar genellikle rafine beyaz unla yapılır ve bu da kan şekeri seviyelerinde artışa ve daha yüksek kolesterol seviyelerine yol açabilir. Bu rafine karbonhidratların besin değeri düşüktür ve çoğunlukla boş kaloriler sunarlar.





