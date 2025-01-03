Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu

İspanyol bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, kahvaltı öğününü atlamak, kilo vermeyi zorlaştırabilir. Uzmanlar, düzenli kahvaltı yapan ve kahvaltıda ideal miktarda besin tüketmeye özen gösteren kişilerin, daha hızlı inceldiğini ortaya koydu.

Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 1

Yaklaşık 400 yetişkinin üç yıl boyunca beslenme ve sağlık durumlarının incelendiği araştırma, kahvaltıda ideal enerji miktarını alan kişilerin vücut kitle indeksinin, kahvaltıda çok az ya da çok fazla yiyenlere göre daha düşük olduğunu gözlemledi. 

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Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 2

The Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlanan çalışmada, Barselona’daki bir hastanede yatan 55-75 yaş arasındaki 383 obez yetişkinin beslenme ve sağlık verileri incelendi. Katılımcıların tamamı, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu kişilere, kilo vermeleri amacıyla sebze ve tam tahıllarla zenginleştirilmiş bir Akdeniz diyeti uygulandı.

Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 3

Araştırmacılar, çalışma süresince katılımcıların kahvaltıda aldıkları kalori miktarını takip etti ve üç yılın sonunda, kahvaltıda ideal miktarda kalori alan kişilerin, çok az veya çok fazla yiyenlere kıyasla vücut kitle indeksinin yüzde 2-3,5 daha düşük olduğunu buldu.

Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 4

Kan testleri de kahvaltıda az veya çok yiyenlerin kanındaki yağ seviyelerinin daha yüksek olduğunu gösterdi, bu durum kalp hastalıkları için bir risk faktörü olarak kabul edildi. Ancak sadece alınan kalori miktarı değil, kahvaltının besin kalitesi de önemli. Bilim insanları; yüksek yağ, tuz ve şeker içeren sağlıksız kahvaltıların, kalori içeriğinden bağımsız olarak sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti.

Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 5

Kahvaltıda fazla yiyenlerin daha yüksek vücut kitle indeksine ve bel çevresine sahip olması beklenirken, daha az yiyenlerin de benzer sonuçlara sahip olması başlangıçta çelişkili görünüyor ancak bilim insanları, kahvaltı yapan kişilerin gün boyunca daha tok hissettikleri ve daha az atıştırdıkları için genel olarak daha az kalori aldıklarını belirtiyor.

Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu - 6

Çalışmanın yazarlarından Profesör Álvaro Hernáez, "Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür ancak neyi ve nasıl yediğiniz de büyük önem taşır. Kaliteli kahvaltılar, kardiyovasküler sağlık açısından daha iyi sonuçlarla ilişkilendiriliyor'' ifadelerini kullandı.

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