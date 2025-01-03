Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu

Kan testleri de kahvaltıda az veya çok yiyenlerin kanındaki yağ seviyelerinin daha yüksek olduğunu gösterdi, bu durum kalp hastalıkları için bir risk faktörü olarak kabul edildi. Ancak sadece alınan kalori miktarı değil, kahvaltının besin kalitesi de önemli. Bilim insanları; yüksek yağ, tuz ve şeker içeren sağlıksız kahvaltıların, kalori içeriğinden bağımsız olarak sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtti.