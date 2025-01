Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu

The Journal of Nutrition, Health and Aging dergisinde yayımlanan çalışmada, Barselona’daki bir hastanede yatan 55-75 yaş arasındaki 383 obez yetişkinin beslenme ve sağlık verileri incelendi. Katılımcıların tamamı, kalp hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu kişilere, kilo vermeleri amacıyla sebze ve tam tahıllarla zenginleştirilmiş bir Akdeniz diyeti uygulandı.