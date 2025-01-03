Kahvaltının kilo verme üzerinde etkisi var mı? Yeni araştırma gerçeği ortaya koydu
İspanyol bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre, kahvaltı öğününü atlamak, kilo vermeyi zorlaştırabilir. Uzmanlar, düzenli kahvaltı yapan ve kahvaltıda ideal miktarda besin tüketmeye özen gösteren kişilerin, daha hızlı inceldiğini ortaya koydu.
Yaklaşık 400 yetişkinin üç yıl boyunca beslenme ve sağlık durumlarının incelendiği araştırma, kahvaltıda ideal enerji miktarını alan kişilerin vücut kitle indeksinin, kahvaltıda çok az ya da çok fazla yiyenlere göre daha düşük olduğunu gözlemledi.