Kahverengi gözlülere kötü haber! Bu konuda mavi gözlüler daha şanslı

Deneklerin göz renkleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, katılımcıların 25'inin mavi veya mavi tonlarında göz rengine sahip olduğu, 14'ünün ise kahverengi veya kahverengi tonlarında gözlere sahip olduğu belirlendi. Bu dağılım, araştırmanın amacına odaklanan önemli bir veri sundu. Yine de, bu tür bir çalışmanın en ilginç yönü, göz rengi ile görsel algı arasındaki potansiyel ilişkiyi sorgulamak oldu.